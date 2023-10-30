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Published Сегодня, 17:28

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Updated Сегодня, 17:30

Школьники Ростовской области останутся без Хэллоуина 31 октября

Школьники Ростовской области останутся без Хэллоуина 31 октября

30 октября 2023, 17:28
Фото: 1MI
Школьники Ростовской области останутся без Хэллоуина 31 октября

В Ростовской области школам рекомендуют не отмечать Хэллоуин

В Ростовской области школам и другим образовательным учреждениям рекомендовали отказаться от празднования Хэллоуина 31 октября, об этом сообщил портал ТАСС.

Портал ТАСС со ссылкой на представителей Министерства региональной политики и массовых коммуникаций объявил, что власти Ростовской области не рекомендуют школам и другим образовательным учреждениям отмечать Хэллоуин 31 октября 2023 года.

Стало известно, разрешено ли в школах Ростовской области праздновать Хэллоуин
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Причин решения не назвали, а потому остается неизвестным, почему власти выступили против международного праздника.

Ранее празднование Хэллоуина рекомендовали заменить на «Тыквенный спас», чтобы укрепить духовно-нравственные ценности и воспитывать молодежь с идеями патриотизма.

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