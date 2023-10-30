Школьники Ростовской области останутся без Хэллоуина 31 октября

Posted Сегодня, 17:28
Published Сегодня, 17:28
Modified Сегодня, 17:30
Updated Сегодня, 17:30
Портал ТАСС со ссылкой на представителей Министерства региональной политики и массовых коммуникаций объявил, что власти Ростовской области не рекомендуют школам и другим образовательным учреждениям отмечать Хэллоуин 31 октября 2023 года.
Причин решения не назвали, а потому остается неизвестным, почему власти выступили против международного праздника.
Ранее празднование Хэллоуина рекомендовали заменить на «Тыквенный спас», чтобы укрепить духовно-нравственные ценности и воспитывать молодежь с идеями патриотизма.