Синоптики сообщили о тепле в +23 градуса в Ростовской области в начале ноября

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
В Ростовской области в начале ноября будет теплая и сухая погода. Дождей и облачности не ожидается. Температура воздуха днем будет достигать +23 градусов, вечером же похолодает до +7.
Ближе к первым ноябрьским выходным в области снова пойдут дожди. Температура воздуха незначительно упадет до +19 градусов днем и +5 градусов вечером. Также возможно усиление скорости ветра до десяти метров в секунду.
Ранее МЧС предупредило о густом тумане в Ростовской области 30 октября.