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Published Сегодня, 08:03

Modified Сегодня, 08:05

Updated Сегодня, 08:05

Тепло и сухо: синоптики рассказали о погоде в Ростовской области в начале ноября

Синоптики сообщили о тепле в +23 градуса в Ростовской области в начале ноября

30 октября 2023, 08:03
Фото: 1MI
Тепло и сухо: синоптики рассказали о погоде в Ростовской области в начале ноября
В Ростовской области начало ноября выдастся теплым и сухим, сообщили в Гидрометцентре.

В Ростовской области в начале ноября будет теплая и сухая погода. Дождей и облачности не ожидается. Температура воздуха днем будет достигать +23 градусов, вечером же похолодает до +7.

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Ближе к первым ноябрьским выходным в области снова пойдут дожди. Температура воздуха незначительно упадет до +19 градусов днем и +5 градусов вечером. Также возможно усиление скорости ветра до десяти метров в секунду.

Ранее МЧС предупредило о густом тумане в Ростовской области 30 октября.

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