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Posted Сегодня, 14:17

Published Сегодня, 14:17

Modified Сегодня, 14:19

Updated Сегодня, 14:19

Стали известны подробности жестокого убийства в квартире в Ростове

Стали известны подробности жестокого убийства в квартире в Ростове

30 октября 2023, 14:17
Фото: 1MI
Стали известны подробности жестокого убийства в квартире в Ростове

Ростовчанина обвинили в жестоком человека в квартире

В Ростове-на-Дону заключили под страду местного жителя, который поссорился со знакомым и ударил его ножом, сообщили в региональном УСКР.

Происшествие случилось 28 октября в квартире дома на проспекте 20-летия Октября. Здесь ростовчанин поссорился с 52-летний знакомым и напал на него с ножом.

«От полученного колото-резаного ранения потерпевший скончался на месте происшествия. После совершения преступления мужчина был задержан», — прокомментировали в управлении.

В Ростовской области ускорят расследование дела об убийстве Татьяны Штанько
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Во время допроса фигурант признал вину, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее стало известно, что в Ростовской области ускорят расследование дела об убийстве Татьяны Штанько. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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