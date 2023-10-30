Стали известны подробности жестокого убийства в квартире в Ростове

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Происшествие случилось 28 октября в квартире дома на проспекте 20-летия Октября. Здесь ростовчанин поссорился с 52-летний знакомым и напал на него с ножом.
«От полученного колото-резаного ранения потерпевший скончался на месте происшествия. После совершения преступления мужчина был задержан», — прокомментировали в управлении.
Во время допроса фигурант признал вину, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
Ранее стало известно, что в Ростовской области ускорят расследование дела об убийстве Татьяны Штанько. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.