Топ-5 правил ПДД, которые водители Ростовской области нарушают чаще всего

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Врио начальника УГИБДД России по Ростовской области Владимир Солодовников заявил, что в регионе наметилась тенденция к снижению динамики числа погибших в ДТП. Если в первом квартире года рост числа погибших составляет 68,7%, то сейчас он снизился на 15,3%.
Главной причиной аварий в регионе Солодовников назвал нарушение водителями правил дорожного движения. Доля таких ДТП составляет 85,1%. Среди фактов, приводящих к аварии, также названы превышение скорости, неправильный выбор дистанции, нарушения при обгоне и перестроении и несоблюдение очередности проезда.
На днях в Ростовской области два человека погибли в ДТП с зерновозом.