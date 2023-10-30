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Published Сегодня, 11:19

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Updated Сегодня, 11:21

Топ-5 правил ПДД, которые водители Ростовской области нарушают чаще всего

Топ-5 правил ПДД, которые водители Ростовской области нарушают чаще всего

30 октября 2023, 11:19
Фото: 1MI
Топ-5 правил ПДД, которые водители Ростовской области нарушают чаще всего

Власти назвали главную причину ДТП в Ростовской области

Несоблюдение правил дорожного движения в большинстве случаев становится главной причиной ДТП, заявили в правительстве Ростовской области.

Врио начальника УГИБДД России по Ростовской области Владимир Солодовников заявил, что в регионе наметилась тенденция к снижению динамики числа погибших в ДТП. Если в первом квартире года рост числа погибших составляет 68,7%, то сейчас он снизился на 15,3%.

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Фото: donland.ru

Главной причиной аварий в регионе Солодовников назвал нарушение водителями правил дорожного движения. Доля таких ДТП составляет 85,1%. Среди фактов, приводящих к аварии, также названы превышение скорости, неправильный выбор дистанции, нарушения при обгоне и перестроении и несоблюдение очередности проезда.

На днях в Ростовской области два человека погибли в ДТП с зерновозом.

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