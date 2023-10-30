Топ-5 правил ПДД, которые водители Ростовской области нарушают чаще всего

Врио начальника УГИБДД России по Ростовской области Владимир Солодовников заявил, что в регионе наметилась тенденция к снижению динамики числа погибших в ДТП. Если в первом квартире года рост числа погибших составляет 68,7%, то сейчас он снизился на 15,3%.