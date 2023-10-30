rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:26

Published Сегодня, 03:26

Modified Сегодня, 03:26

Updated Сегодня, 03:26

Повар составил топ-5 популярных салатов в ресторанах Ростова

Топ-5 салатов, которые чаще всего заказывают в ресторанах Ростова

30 октября 2023, 03:26
Фото: 1MI
Повар составил топ-5 популярных салатов в ресторанах Ростова

Повар Леонид Макаров назвал топ-5 популярных салатов в ресторанах Ростова

Шеф-повар одного из несетевых ресторанов в центре Ростова Леонид Макаров назвал корреспонденту RostovGazeta пять самых популярных салатов среди посетителей донских кафе.

Первое место Леонид Макаров отдал салату «Цезарь» в самых разных вариациях: классический с курицей, с креветкой, а кое-где его подают со слабосоленым лососем.

«Вторая по популярности, наверное, „Сельдь под шубой“. Этот салат есть практически везде: и в столовых, и в заведениях премиум-класса. Это вечная русская классика», — заявляет шеф-повар.

На третье место эксперт поставил греческий салат, который есть в меню даже тех заведений, которые не сосредоточены на средиземноморской кухне.

Аналитики раскрыли секреты экономии при закупке продуктов для новогодних салатов
Узнать подробнее

«Сейчас стали очень популярные так называемые „Зеленые салаты“. У них нет единого рецепта. Это просто смесь различной зелени, куда могут добавлять орехи, овощи или ягоды», — называет четвертый по популярности салат Леонид Макаров.

«Сейчас стали очень популярные так называемые „Зеленые салаты“. У них нет единого рецепта», — рассказал Леонид Макаров.«Сейчас стали очень популярные так называемые „Зеленые салаты“. У них нет единого рецепта», — рассказал Леонид Макаров.
«Сейчас стали очень популярные так называемые „Зеленые салаты“. У них нет единого рецепта», — рассказал Леонид Макаров.
Фото: Pxhere

Пятым в списке оказался азиатский салат «Чука».

«Азиатская кухня стала очень популярна в Ростове в последние годы. Чука — это классический салат для таких заведений. Он состоит из водорослей и подается обычно с ореховым соусом», — поясняет эксперт.

Ранее RostovGazeta писала о том, что супермаркеты Ростова торгуют опасными для здоровья салатами.

Читайте также:
Новогодние салаты и майонез угрожают канализациям Ростова-на-ДонуСамые вкусные блюда из яблок для ростовчан от нижегородского шеф-повараПовар из кафе «Чехов сад» рассказал о моменте взрыва ракеты в Таганроге
#Общество#Эксклюзив#Анна Ивченко#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Рестораны#Ресторан#Еда#RostovGazeta
Подпишитесь
Итоги недели: в Ростове трижды сбили вражеские объекты, а проезд может подорожать
Вчера, 13:58
Стало известно, что за объект сбила система ПВО в небе над Ростовом 29 октября
Вчера, 13:05
В «Русской общине» призвали не игнорировать буллинг от мигрантов в школах Ростова
Вчера, 13:50
«Удобства сиюминутной жизни»: Ростовский митрополит признался, что 10 лет жил в США
Вчера, 11:07
В Ростове могут ввести частичный запрет на электросамокаты
Вчера, 11:23
Как ростовская Нахичевань-на-Дону могла называться Александрбургом
Вчера, 09:07