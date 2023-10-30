Топ-5 салатов, которые чаще всего заказывают в ресторанах Ростова

Posted Сегодня, 03:26
Published Сегодня, 03:26
Modified Сегодня, 03:26
Updated Сегодня, 03:26
Первое место Леонид Макаров отдал салату «Цезарь» в самых разных вариациях: классический с курицей, с креветкой, а кое-где его подают со слабосоленым лососем.
«Вторая по популярности, наверное, „Сельдь под шубой“. Этот салат есть практически везде: и в столовых, и в заведениях премиум-класса. Это вечная русская классика», — заявляет шеф-повар.
На третье место эксперт поставил греческий салат, который есть в меню даже тех заведений, которые не сосредоточены на средиземноморской кухне.
«Сейчас стали очень популярные так называемые „Зеленые салаты“. У них нет единого рецепта. Это просто смесь различной зелени, куда могут добавлять орехи, овощи или ягоды», — называет четвертый по популярности салат Леонид Макаров.
Пятым в списке оказался азиатский салат «Чука».
«Азиатская кухня стала очень популярна в Ростове в последние годы. Чука — это классический салат для таких заведений. Он состоит из водорослей и подается обычно с ореховым соусом», — поясняет эксперт.
Ранее RostovGazeta писала о том, что супермаркеты Ростова торгуют опасными для здоровья салатами.