Труп подростка с кофтой на шее обнаружили на остановке в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:00
Published Сегодня, 09:00
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Канал пишет, что тело оказалось на остановочном комплексе на проспекте Закруткина в Семикаракорске. Говорится, что он учился в местном агротехнологическом техникуме.
«Его тело повесили на кофте. Сам он являлся уроженцем станицы Красноярская Цимлянского района, на учете в ПДН не состоял», — уточняет канал.
Добавим, что никакой информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее в Ростовской области раскрыли причину гибели главы Кашарского района. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.
До этого ушел из жизни бывший депутат Думы Таганрога Колесников.