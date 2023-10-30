rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:00

Published Сегодня, 09:00

Modified Сегодня, 09:02

Updated Сегодня, 09:02

Мертвого подростка нашли на остановке в Ростовской области

Труп подростка с кофтой на шее обнаружили на остановке в Ростовской области

30 октября 2023, 09:00
Фото: Валдес Иванов/cc by sa 3.0/wiki
Мертвого подростка нашли на остановке в Ростовской области

Мертвого подростка нашли на остановке в Ростовской области

В Ростовской области на автобусной остановке обнаружили тело 17-летнего подростка, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову».

Канал пишет, что тело оказалось на остановочном комплексе на проспекте Закруткина в Семикаракорске. Говорится, что он учился в местном агротехнологическом техникуме.

«Его тело повесили на кофте. Сам он являлся уроженцем станицы Красноярская Цимлянского района, на учете в ПДН не состоял», — уточняет канал.

В Ростовской области скончался избитый у бара мужчина
Узнать подробнее

Добавим, что никакой информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Ранее в Ростовской области раскрыли причину гибели главы Кашарского района. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

До этого ушел из жизни бывший депутат Думы Таганрога Колесников.

Читайте также:
Один погиб и двое пострадали: авто столкнулись на мокрой трассе в Ростовской областиВодитель погиб в страшной аварии с грузовиком в Ростовской областиШкольник за рулем протаранил столб и погиб в Ростовской области
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Семикаракорск#Последние новости Ростова на сегодня#Гибель#Подросток#Кашарский район
Подпишитесь
Над дорогами Ростовской области 14 раз заметили дроны
Сегодня, 10:02
Капремонт не поможет: реконструкцию БСМП Таганрога власти оценили в 32 млрд рублей
Сегодня, 09:57
Ростовский политолог назвал причину массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы
Сегодня, 08:14
Урбанист Зайцев рассказал, чем опасны в Ростове автобусы без сидений
Сегодня, 09:34
Капремонт не поможет: реконструкцию БСМП Таганрога власти оценили в 32 млрд рублей
Сегодня, 09:57
Щуку со страшной загадочной болезнью выловили рыбаки в реке Дон в Ростове
Сегодня, 09:03