Управляющие компании задолжали за электричество в Ростове более 117 млн руб

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
В Ростове долги по оплате электроэнергии имеют 63 управляющие компании. Общая сумма задолженности превысила 117 миллионов рублей.
Больше всего долгов накопили «РОСТОВГАРАНТ» (16,38 миллиона рублей), «Муза» (13,13 миллиона рублей) и «Атлас» (11,04 миллиона рублей).
«Мы призываем УК оплачивать электроэнергию вовремя и в полном объеме, чтобы избежать негативных последствий», — заключили в «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Ранее RostovGazeta рассказала об отключении электричества в Ростове на этой неделе.