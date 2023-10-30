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Управляющие компании задолжали за электричество в Ростове более 117 млн руб

Управляющие компании задолжали за электричество в Ростове более 117 млн руб

30 октября 2023, 11:50
Фото: 1MI
Управляющие компании задолжали за электричество в Ростове более 117 млн руб
Управляющие компании накопили долгов за электричество на 117 миллионов рублей, сообщили в «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

В Ростове долги по оплате электроэнергии имеют 63 управляющие компании. Общая сумма задолженности превысила 117 миллионов рублей.

Больше всего долгов накопили «РОСТОВГАРАНТ» (16,38 миллиона рублей), «Муза» (13,13 миллиона рублей) и «Атлас» (11,04 миллиона рублей).

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«Мы призываем УК оплачивать электроэнергию вовремя и в полном объеме, чтобы избежать негативных последствий», — заключили в «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

Ранее RostovGazeta рассказала об отключении электричества в Ростове на этой неделе.

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