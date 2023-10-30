Урбанист назвал главную проблему застройки старого аэропорта в Ростове

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Как объясняет урбанист, по нормам инсоляции интервалы между домами должны завесить от этажности. Чем выше дом, тем больше перед ним должно быть места для парковок, детских площадок и социальных объектов.
«Мы когда-то сравнивали районы по 11 и 25 этажей в Ростове и убедились, что количество квадратных метров на гектар примерно одинаковое», — замечает Артемий Зайцев.
Эксперт добавляет, что в план застройки района старого аэропорта внесли значительное изменение. Теперь вместо 0,7 миллиона квадратных метров нежилой площади их количество увеличится почти в три раза до 2,12 миллиона квадратных метров.
«Сотни тысяч ростовчан смогут работать в этом районе при населении в 55 тысяч человек. Самая главная загадка — как теперь обеспечить транспортное обслуживание нового района», — отмечает Артемий Зайцев.
Ранее RostovGazeta писала о том, что появится в старом аэропорту в первую очередь.