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Урбанист объяснил, к чему приведет застройка старого аэропорта 50-ти этажными домами

Урбанист назвал главную проблему застройки старого аэропорта в Ростове

30 октября 2023, 07:33
Фото: donland.ru
Урбанист объяснил, к чему приведет застройка старого аэропорта 50-ти этажными домами

Урбанист Зайцев: сотни тысяч ростовчан получат работу в районе старого аэропорта

В новом районе работу смогут получить сотни тысяч ростовчан, об этом корреспонденту RostovGazeta ростовский блогер-урбанист Артемий Зайцев.

Как объясняет урбанист, по нормам инсоляции интервалы между домами должны завесить от этажности. Чем выше дом, тем больше перед ним должно быть места для парковок, детских площадок и социальных объектов.

«Мы когда-то сравнивали районы по 11 и 25 этажей в Ростове и убедились, что количество квадратных метров на гектар примерно одинаковое», — замечает Артемий Зайцев.

Застройка старого аэропорта Ростова ускорится в два раза
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Эксперт добавляет, что в план застройки района старого аэропорта внесли значительное изменение. Теперь вместо 0,7 миллиона квадратных метров нежилой площади их количество увеличится почти в три раза до 2,12 миллиона квадратных метров.

«Сотни тысяч ростовчан смогут работать в этом районе при населении в 55 тысяч человек. Самая главная загадка — как теперь обеспечить транспортное обслуживание нового района», — отмечает Артемий Зайцев.

Ранее RostovGazeta писала о том, что появится в старом аэропорту в первую очередь.

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