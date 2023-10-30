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Урбанист заявил, что автобусы без сидений не решат транспортную проблему Ростова

Урбанист Зайцев рассказал, чем опасны в Ростове автобусы без сидений

30 октября 2023, 09:34
Фото: Pxhere
Урбанист заявил, что автобусы без сидений не решат транспортную проблему Ростова
Для пассажиров и экономики города автобусы без сидений — вред, заметил в разговоре с корреспондентом RostovGazeta ростовский блогер-урбанист Артемий Зайцев

Эксперт напоминает, что 42-й маршрут, на котором демонтировали сиденья, один из самых длинных в городе. Автобус идёт в центр Ростова больше часа.

«Частичное отсутствие сидений ухудшает комфорт пассажиров и увеличивает транспортную усталость. Исследования транспортной усталости доказали, что дорога до работы более 40 минут серьёзно влияет на производительность труда. Люди приходят измотанные, хуже работают, увеличивается нервное напряжение и растет текучка кадров на предприятиях», — объясняет Артемий Зайцев.

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По мнению урбаниста, АТП могут только незначительно увеличить вместимость и сократить издержки на ремонт кресел и мойку салона.

«Для пассажиров и экономики города ‑ это абсолютный вред. Автобусы с частично снятыми сидениями проблему загруженных маршрутов не решат. Надо увеличивать количество единиц транспорта или размер подвижного состава», — заключает эксперт.

Ранее RostovGazeta писала о том, что власти в Ростове-на-Дону проверили маршруты №42 и № 48 и выявил нарушения, так как вносить изменения в конструкцию транспорта нельзя. В результате виновников привлекли к ответственности. «Как сообщили транспортные предприятия, демонтаж произвели в связи с выходом из строя. До 30 октября проведут восстановительные работы», — уточнили в администрации.

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#Общество#Эксклюзив#Анна Ивченко#Ростов-на-Дону#Общественный транспорт#Транспорт
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