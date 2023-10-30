Урбанист Зайцев рассказал, чем опасны в Ростове автобусы без сидений

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Эксперт напоминает, что 42-й маршрут, на котором демонтировали сиденья, один из самых длинных в городе. Автобус идёт в центр Ростова больше часа.
«Частичное отсутствие сидений ухудшает комфорт пассажиров и увеличивает транспортную усталость. Исследования транспортной усталости доказали, что дорога до работы более 40 минут серьёзно влияет на производительность труда. Люди приходят измотанные, хуже работают, увеличивается нервное напряжение и растет текучка кадров на предприятиях», — объясняет Артемий Зайцев.
По мнению урбаниста, АТП могут только незначительно увеличить вместимость и сократить издержки на ремонт кресел и мойку салона.
«Для пассажиров и экономики города ‑ это абсолютный вред. Автобусы с частично снятыми сидениями проблему загруженных маршрутов не решат. Надо увеличивать количество единиц транспорта или размер подвижного состава», — заключает эксперт.
Ранее RostovGazeta писала о том, что власти в Ростове-на-Дону проверили маршруты №42 и № 48 и выявил нарушения, так как вносить изменения в конструкцию транспорта нельзя. В результате виновников привлекли к ответственности. «Как сообщили транспортные предприятия, демонтаж произвели в связи с выходом из строя. До 30 октября проведут восстановительные работы», — уточнили в администрации.