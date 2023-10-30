Урбанист Зайцев рассказал, чем опасны в Ростове автобусы без сидений

Ранее RostovGazeta писала о том, что власти в Ростове-на-Дону проверили маршруты №42 и № 48 и выявил нарушения, так как вносить изменения в конструкцию транспорта нельзя. В результате виновников привлекли к ответственности. «Как сообщили транспортные предприятия, демонтаж произвели в связи с выходом из строя. До 30 октября проведут восстановительные работы», — уточнили в администрации.