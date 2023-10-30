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Стали известны подробности сбоя в работе Telegram в Ростовской области

В Госдуме назвали причины сбоя работы Telegram в Ростовской области

30 октября 2023, 15:13
Фото: 1MI
Стали известны подробности сбоя в работе Telegram в Ростовской области
Замглавы комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев прокомментировал сбой в работе Telegram в Ростовской области и на юге России 30 октября, об этом сообщил портал РИА «Новости».

Напомним, в течение 30 октября жители Ростовской области и других южных регионов России жаловались на сбои в работе мессенджера Teelgram. Проблемы возникли именно с мобильной версией приложения, которая не позволяет загрузить сообщения или отправить собственные.

Портал РИА «Новости» запросил комментарий о сбоях у замглавы комитета ГД по информационной политике, депутата Олега Матвейчева, которой ответил на предположения населения о том, что Роскомнадзор мог заблокировать мессенджер на территории юга России.

Олег Матвейчев ответил на предположения населения о том, что Роскомнадзор мог заблокировать мессенджер на территории юга России.Олег Матвейчев ответил на предположения населения о том, что Роскомнадзор мог заблокировать мессенджер на территории юга России.
Олег Матвейчев ответил на предположения населения о том, что Роскомнадзор мог заблокировать мессенджер на территории юга России.
Фото: duma.gov.ru
Ростовчане массово сообщают о сбое в работе Telegram
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«Роскомнадзор у нас действует только по закону… Если есть какие-то решения судов что-то блокировать или какие-то распоряжения властей действовать таким способом. Если нет никаких такого рода сигналов, то значит, это действительно сбой», — рассказал Олег Матвейчев, добавив, что для точного ответа на вопрос о возможности блокировок нужно поднять архив постановлений и решений прокуратуры и других органов власти.

В издании со ссылкой на сервис Сбой.рф отмечают, что к 12.40 мск поступило более 17,5 тысячи жалоб от пользователей, которые не могли получить доступ к Telegram. 37% из них поступили от жителей Краснодарского края, 16% из Ростовской области, ставропольцы отправили 10% жалоб, остальные были зарегистрированы в Воронежской, Волгоградской областях, Москве, Республиках Дагестан, Северная Осетия, Адыгее, Чечне и Кабардино-Балкарии.

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