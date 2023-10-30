В Госдуме назвали причины сбоя работы Telegram в Ростовской области

«Роскомнадзор у нас действует только по закону… Если есть какие-то решения судов что-то блокировать или какие-то распоряжения властей действовать таким способом. Если нет никаких такого рода сигналов, то значит, это действительно сбой», — рассказал Олег Матвейчев, добавив, что для точного ответа на вопрос о возможности блокировок нужно поднять архив постановлений и решений прокуратуры и других органов власти.