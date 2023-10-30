В Минобре Ростовской области прокомментировали поведение детей мигрантов в школе

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
СМИ сообщают, что по факту нападения детей мигрантов на русского мальчика возле школы №18 в Ростове проведена проверка. Уточняется, что в ближайшее время запланирована встреча с родительским сообществом школы. Также чиновники проверят, чем заняты ученики — участники конфликта вне школы.
В министерстве образования Ростовской области корреспонденту RostovGazeta сообщили, что работа в этом направлении ведется.
«Если вам нужны комментарии, то пишите, пожалуйста, официальный запрос», — подчеркнули в министерстве.
Редакция направила официальный запрос.
Получить комментарий в школе №18, возле которой произошел инцидент, корреспонденту RostovGazeta не удалось. По указанному на официальном сайте телефону никто не снимал трубку.
Не удалось дозвониться и на мобильный номер в таджикскую диаспору Ростовской области — на звонок не отвечали.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в «Русской общине» призвали не игнорировать буллинг от мигрантов в школах Ростова.