В Минобре Ростовской области прокомментировали поведение детей мигрантов в школе

СМИ сообщают, что по факту нападения детей мигрантов на русского мальчика возле школы №18 в Ростове проведена проверка. Уточняется, что в ближайшее время запланирована встреча с родительским сообществом школы. Также чиновники проверят, чем заняты ученики — участники конфликта вне школы.