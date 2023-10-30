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Posted Сегодня, 09:06

Published Сегодня, 09:06

Modified Сегодня, 09:08

Updated Сегодня, 09:08

В Минобре Ростовской области прокомментировали поведение детей мигрантов в школе

В Минобре Ростовской области прокомментировали поведение детей мигрантов в школе

30 октября 2023, 09:06
Фото: Midjourney
В Минобре Ростовской области прокомментировали поведение детей мигрантов в школе
По поводу нападения группы учеников мигрантов на местного мальчика возле школы № 18 в Ростове, в министерстве общего и профессионального образования Ростовской области корреспонденту RostovGazeta подчеркнули, что работа в этом направлении ведется.

СМИ сообщают, что по факту нападения детей мигрантов на русского мальчика возле школы №18 в Ростове проведена проверка. Уточняется, что в ближайшее время запланирована встреча с родительским сообществом школы. Также чиновники проверят, чем заняты ученики — участники конфликта вне школы.

В министерстве образования Ростовской области корреспонденту RostovGazeta сообщили, что работа в этом направлении ведется.

«Если вам нужны комментарии, то пишите, пожалуйста, официальный запрос», — подчеркнули в министерстве.

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Редакция направила официальный запрос.

Получить комментарий в школе №18, возле которой произошел инцидент, корреспонденту RostovGazeta не удалось. По указанному на официальном сайте телефону никто не снимал трубку.

Не удалось дозвониться и на мобильный номер в таджикскую диаспору Ростовской области — на звонок не отвечали.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в «Русской общине» призвали не игнорировать буллинг от мигрантов в школах Ростова.

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