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Updated Сегодня, 11:47

В Ростове не будут использовать беспилотники для устранения дефицита водителей

В Ростове опровергли слухи об использовании беспилотных систем в автобусах

30 октября 2023, 11:45
Фото: Midjourney
В Ростове не будут использовать беспилотники для устранения дефицита водителей
В Ростове не станут решать проблему дефицита водителей общественного транспорта с помощью беспилотных систем управления, об этом сообщили донские СМИ.

Напомним, в середине октября председатель комитета ЗСРО по экономической политике, промышленности и предпринимательству Игорь Бураков предложил использовать беспилотный транспорт для решения проблем дефицита водителей и недовыпуска автобусов на городские маршруты. Бураков обратил внимание на то, что если предприятия Ростовской области способны выпускать беспилотные комбайны и «мозги» для беспилотных автомобилей, то и в создании беспилотного общественного транспорта у региона ограничений нет.

«Мы технологически к этому подошли, но законодательно и моментально не готовы», — отметил отдельно Игорь Бураков.

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Однако, по данным портала «Дон24», представители департамент транспорта Ростова отрицают, что рассматривали этот вариант в качестве решения проблемы кадрового голода.

«В департаменте транспорта заявили, что в настоящее время беспилотная система управления общественным пассажирским транспортом не рассматривается», — сказано в сообщении.

Ранее в Ростове жители пожаловались на недовыпуск автобусов №40.

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