В Ростове опровергли слухи об использовании беспилотных систем в автобусах

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Напомним, в середине октября председатель комитета ЗСРО по экономической политике, промышленности и предпринимательству Игорь Бураков предложил использовать беспилотный транспорт для решения проблем дефицита водителей и недовыпуска автобусов на городские маршруты. Бураков обратил внимание на то, что если предприятия Ростовской области способны выпускать беспилотные комбайны и «мозги» для беспилотных автомобилей, то и в создании беспилотного общественного транспорта у региона ограничений нет.
«Мы технологически к этому подошли, но законодательно и моментально не готовы», — отметил отдельно Игорь Бураков.
Однако, по данным портала «Дон24», представители департамент транспорта Ростова отрицают, что рассматривали этот вариант в качестве решения проблемы кадрового голода.
«В департаменте транспорта заявили, что в настоящее время беспилотная система управления общественным пассажирским транспортом не рассматривается», — сказано в сообщении.
Ранее в Ростове жители пожаловались на недовыпуск автобусов №40.