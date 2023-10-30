В Ростове опровергли слухи об использовании беспилотных систем в автобусах

Напомним, в середине октября председатель комитета ЗСРО по экономической политике, промышленности и предпринимательству Игорь Бураков предложил использовать беспилотный транспорт для решения проблем дефицита водителей и недовыпуска автобусов на городские маршруты. Бураков обратил внимание на то, что если предприятия Ростовской области способны выпускать беспилотные комбайны и «мозги» для беспилотных автомобилей, то и в создании беспилотного общественного транспорта у региона ограничений нет.