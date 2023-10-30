В Ростовской области больницы получат 32 млн рублей для помощи пациентам с диабетом

В понедельник, 30 октября, федеральные власти объявили, что до конца года направят в регионы России более 3,6 миллиарда рублей на развитие медицинских учреждений. Деньги пойдут на оснащение больниц, клиник и школ здоровья, где пациентам помогают бороться с сахарным диабетом.