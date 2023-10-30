rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:23

Published Сегодня, 15:23

Modified Сегодня, 15:25

Updated Сегодня, 15:25

Донские больницы получат 32 миллиона рублей для борьбы с сахарным диабетом

В Ростовской области больницы получат 32 млн рублей для помощи пациентам с диабетом

30 октября 2023, 15:23
Фото: Midjourney
Донские больницы получат 32 миллиона рублей для борьбы с сахарным диабетом

Донские больницы получат 32 миллиона рублей для борьбы с сахарным диабетом

В Ростовской области и других регионах России больницы получат более 3,6 миллиарда рублей на модернизацию региональных эндокринологических центров и сельских больниц, где пациентам помогают бороться с диабетом, служебное письмо появилось на портале правительства.

В понедельник, 30 октября, федеральные власти объявили, что до конца года направят в регионы России более 3,6 миллиарда рублей на развитие медицинских учреждений. Деньги пойдут на оснащение больниц, клиник и школ здоровья, где пациентам помогают бороться с сахарным диабетом.

В РФ появились проблемы с продукцией для лечения диабета: правда или фейк
Узнать подробнее

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Ростовская область на эти цели получит более 31,9 миллиона рублей. Эти деньги позволят обновить оборудование в сельских больницах и медучреждениях, расположенных в удаленных территориях региона.

Ранее врач-диетолог рассказала, почему дончанам не следует есть яблоки.

Читайте также:
В компании «Промомед» разработали инновационные препараты против ожирения и диабетаВрач рассказала о правильном подходе к сладостям при сахарном диабетеВрач предупреждает: преддиабет может привести к хроническому диабету за 4 года
#Общество#Город#Касается каждого#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Здоровье#Надежда Пустяк#Михаил Мишустин#Последние новости Ростова на сегодня#Больницы в Ростовской области#Сахарный диабет#18+#Модернизация#Медицинские учреждения#Происшествия
Подпишитесь
На ростовских трассах появятся новые камеры слежения, а в Дону поймали больную щуку
Сегодня, 15:44
Парикмахер назвал 5 самых популярных женских стрижек у ростовчанок
Сегодня, 11:40
В Госдуме назвали причины сбоя работы Telegram в Ростовской области
Сегодня, 15:13
Зараженную чумой щуку выловили в реке Дон в Ростове
Сегодня, 15:14
Провокационным назвали в школе Ростова поведение мужчины, пресекшего конфликт детей
Сегодня, 15:18
Испытать культурный шок: самые необычные места для туристов в Новочеркасске
Сегодня, 15:25