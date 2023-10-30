В Ростовской области планируют переселить 1150 жителей

Минстрой Ростовской области подготовил к будущему заседанию в правительстве проект программы переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными. Общий объем финансирования программы составит более 15,2 миллиарда рублей, которые планируется потратить на расселение аварийных домов, подлежащих сносу или реконструкции. Действие программы распространяется на период с 1 декабря текущего года по 31 декабря 2031 года.