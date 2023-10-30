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В Ростовской области в 2024 году планируют переселить 1150 дончан

В Ростовской области планируют переселить 1150 жителей

30 октября 2023, 12:47
Фото: 1MI
В Ростовской области в 2024 году планируют переселить 1150 дончан

В Ростовской области переселят более 9,3 тысяч дончан

В Ростовской области на расселение аварийного жилья за следующие восемь лет потратят более 15,2 миллиарда рублей, сведения об этом появились на портале правительства.

Минстрой Ростовской области подготовил к будущему заседанию в правительстве проект программы переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными. Общий объем финансирования программы составит более 15,2 миллиарда рублей, которые планируется потратить на расселение аварийных домов, подлежащих сносу или реконструкции. Действие программы распространяется на период с 1 декабря текущего года по 31 декабря 2031 года.

На снос и расселение аварийных домов в Ростовской области потратят 30 млн руб
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Деньги направят на ликвидацию 188 тысячи «квадратов» аварийного жилья, в котором проживают более 9,3 тысячи дончан. Эти дома признали аварийными в период с 1 января 2017 по 1 января 2022 года.

Так только за следующие два года планируется расселить более 38,1 квадратных метров жилья с 1728 жителями.

Проект программы пока не приняли, его собираются передать на рассмотрение.

Ранее в Ростове выделили более восьми миллионов рублей на снос дома, построенного 92 года назад.

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