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Published Сегодня, 17:55

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В Ростовской области с начала года зарегистрировали более 40,9 тысячи преступлений

В Ростовской области с начала года зарегистрировали более 40,9 тысячи преступлений

30 октября 2023, 17:55
Фото: Midjourney
В Ростовской области с начала года зарегистрировали более 40,9 тысячи преступлений

В Ростовской области за год количество преступлений сократилось на 5,8%

В Ростовской области за период с января по сентябрь 2023 зарегистрировали более 40,9 тысячи преступлений, подробной статистикой поделились в ГУ МВД России.

В конце октября ГУ МВД РФ опубликовало отчет по статистике преступлений, совершенных за первые девять месяцев 2023 года. Согласно данным Министерства внутренних дел, в Ростовской области за этот период зарегистрировали 40,97 тысячи преступлений, при этом это на 5,8% меньше, чем регистрировали за аналогичный период 2022 года. Среди дел, находившихся в производстве, раскрыли 21,8 тысячи преступлений, остались нераскрытыми на момент составления отчета 18,1 тысячи правонарушений.

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При этом Ростовская область вошла в топ-10 регионов с наименьшими темпами прироста зарегистрированных преступлений, заняв восьмое место с показателями -21,2%, а также возглавила список субъектов РФ с самыми высокими темпами прироста раскрытых преступлений прошлых лет (+77,3%).

Ранее стало известно, что каждое четвертое преступление мигрантов в Ростовской области связано с наркотиками.

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