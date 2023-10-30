В Ростовской области с начала года зарегистрировали более 40,9 тысячи преступлений

В конце октября ГУ МВД РФ опубликовало отчет по статистике преступлений, совершенных за первые девять месяцев 2023 года. Согласно данным Министерства внутренних дел, в Ростовской области за этот период зарегистрировали 40,97 тысячи преступлений, при этом это на 5,8% меньше, чем регистрировали за аналогичный период 2022 года. Среди дел, находившихся в производстве, раскрыли 21,8 тысячи преступлений, остались нераскрытыми на момент составления отчета 18,1 тысячи правонарушений.