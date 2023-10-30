В Ростовской области вандалы уничтожили памятники на кладбище

Posted Сегодня, 15:46
Published Сегодня, 15:46
Modified Сегодня, 15:48
Updated Сегодня, 15:48
В понедельник, 30 октября, Василий Панасенко в собственном Telegram-канале объявил, что на кладбище хутора Гуляй-Борисовка произошел вопиющий акт вандализма.
Неизвестные лица на выходных, 28 октября, разрушили памятники на 10 местах захоронения, осквернив их. Для того чтобы выяснить обстоятельства произошедшего и найти виновников разрушений, местные власти привлекли правоохранителей, которые установят личности вандалов.
«Работают правоохранительные органы. Виновные будут найдены и понесут заслуженное наказание», — сказано в сообщении. Василий Панасенко попросил земляков о содействии, призвав свидетелей сообщить полиции любую информацию о произошедшем.
Ранее в Ростове вдова участника СВО пожаловалась на состояние городского кладбища.