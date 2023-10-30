В Ростовской области вандалы уничтожили памятники на кладбище

Неизвестные лица на выходных, 28 октября, разрушили памятники на 10 местах захоронения, осквернив их. Для того чтобы выяснить обстоятельства произошедшего и найти виновников разрушений, местные власти привлекли правоохранителей, которые установят личности вандалов.