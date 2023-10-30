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В хуторе Ростовской области неизвестные осквернили местное кладбище

В Ростовской области вандалы уничтожили памятники на кладбище

30 октября 2023, 15:46
Фото: 1MI
В хуторе Ростовской области неизвестные осквернили местное кладбище

В хуторе Ростовской области неизвестные осквернили местное кладбище

В Ростовской области неизвестные вандалы разрушили памятники на гражданском кладбище, об этом рассказал глава администрации Зерноградского района Василий Панасенко.

В понедельник, 30 октября, Василий Панасенко в собственном Telegram-канале объявил, что на кладбище хутора Гуляй-Борисовка произошел вопиющий акт вандализма.

Неизвестные лица на выходных, 28 октября, разрушили памятники на 10 местах захоронения, осквернив их. Для того чтобы выяснить обстоятельства произошедшего и найти виновников разрушений, местные власти привлекли правоохранителей, которые установят личности вандалов.

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«Работают правоохранительные органы. Виновные будут найдены и понесут заслуженное наказание», — сказано в сообщении. Василий Панасенко попросил земляков о содействии, призвав свидетелей сообщить полиции любую информацию о произошедшем.

Ранее в Ростове вдова участника СВО пожаловалась на состояние городского кладбища.

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