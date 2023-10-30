Вассерман разъяснил, почему не удается решить проблему с мигрантами в Ростове

Posted Сегодня, 04:47
Published Сегодня, 04:47
Modified Сегодня, 04:49
Updated Сегодня, 04:49
По словам депутата, о проблемах с мигрантами сегодня говорят очень много. В том числе, и в Госдуме обсуждается несколько вариантов решения.
«К сожалению, у каждого варианта хватает неприятных побочных эффектов. Поэтому решение пока не принято — ищут, где этих побочных эффектов может быть поменьше», — отмечает Анатолий Вассерман.
Спикер добавляет о необходимости следить за максимально равномерным переселением мигрантов, не допуская образования анклавов.
«Но это тоже не получается. Люди стараются поселиться поближе к работе, а выбор работ у мигрантов небольшой», — резюмирует собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, что на днях в Сети появилось видео, на котором мужчина сделал замечание школьникам, якобы избивавшим маленького мальчика за воротами одной из школ Ростова. После этого в Следкоме объявили, что проведут проверку по факту драки между местными школьниками и детьми мигрантов, дело взял на контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин.