Вассерман разъяснил, почему не удается решить проблему с мигрантами в Ростове

Ранее RostovGazeta сообщала, что на днях в Сети появилось видео, на котором мужчина сделал замечание школьникам, якобы избивавшим маленького мальчика за воротами одной из школ Ростова. После этого в Следкоме объявили, что проведут проверку по факту драки между местными школьниками и детьми мигрантов, дело взял на контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин.