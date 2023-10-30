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Вассерман разъяснил, почему не удается решить проблему с мигрантами в Ростове

Вассерман разъяснил, почему не удается решить проблему с мигрантами в Ростове

30 октября 2023, 04:47
Фото: https://vassermans.ru
Вассерман разъяснил, почему не удается решить проблему с мигрантами в Ростове
Столкновения с мигрантами продолжаются в Ростове. Драка между местными детьми и детьми мигрантов произошла возле одной из ростовских школ. Известный российский эрудит, депутат Госдумы Анатолий Вассерман рассказал корреспонденту RostovGazeta, почему не получается решить проблему с мигрантами.

По словам депутата, о проблемах с мигрантами сегодня говорят очень много. В том числе, и в Госдуме обсуждается несколько вариантов решения.

«К сожалению, у каждого варианта хватает неприятных побочных эффектов. Поэтому решение пока не принято — ищут, где этих побочных эффектов может быть поменьше», — отмечает Анатолий Вассерман.

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Спикер добавляет о необходимости следить за максимально равномерным переселением мигрантов, не допуская образования анклавов.

«Но это тоже не получается. Люди стараются поселиться поближе к работе, а выбор работ у мигрантов небольшой», — резюмирует собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала, что на днях в Сети появилось видео, на котором мужчина сделал замечание школьникам, якобы избивавшим маленького мальчика за воротами одной из школ Ростова. После этого в Следкоме объявили, что проведут проверку по факту драки между местными школьниками и детьми мигрантов, дело взял на контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

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