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Published Сегодня, 08:23

Modified Сегодня, 08:25

Updated Сегодня, 08:25

В новом районе Левенцовки в Ростове будет десять 25-этажных домов

Власти Ростова застроят новый район Левенцовки 25-этажными домами

30 октября 2023, 08:23
Фото: 1MI
В новом районе Левенцовки в Ростове будет десять 25-этажных домов
В новом микрорайоне Левенцовки появятся десять 25-этажных домов, планировку утвердил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

Администрация Ростова утвердила документацию по планировке нового, десятого микрорайона Левенцовки. В скором времени, вероятно, начнется его застройка.

Микрорайон расположится в границах улиц Жукова, Назарько, Курсантов и Сталинградской. Общая площадь участка составляет практически 14 гектаров. Из них застроить хотят почти девять гектаров.

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В документации указано, что в новом микрорайоне построят десять 25-этажных домов. Также там возведут школу на 1000 мест и детский сад на 260 мест. В документации указано, что в новом микрорайоне построят десять 25-этажных домов. Также там возведут школу на 1000 мест и детский сад на 260 мест.
В документации указано, что в новом микрорайоне построят десять 25-этажных домов. Также там возведут школу на 1000 мест и детский сад на 260 мест.
Фото: rostov-gorod.ru

В документации указано, что в новом микрорайоне построят десять 25-этажных домов. Также там возведут школу на 1000 мест и детский сад на 260 мест. Помимо этого, в микрорайоне предусмотрены стоматологическая поликлиника, аптеки и отделения связи.

По планам властей, жить в новом микрорайоне смогут порядка пяти тысяч человек. Хватит ли на них школ, детского садика и стоматологической поликлиники, остается вопросом. Зато парковочных мест в микрорайоне запланировано 2279 штук.

Напомним, планировкой территории под десятый микрорайон Левенцовки занимался индивидуальный предприниматель Павел Шумеев. На днях ему также поручили распланировать участок земли на Левом берегу Ростова, недалеко от Ворошиловского моста.

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