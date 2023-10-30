Власти Ростова застроят новый район Левенцовки 25-этажными домами

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Администрация Ростова утвердила документацию по планировке нового, десятого микрорайона Левенцовки. В скором времени, вероятно, начнется его застройка.
Микрорайон расположится в границах улиц Жукова, Назарько, Курсантов и Сталинградской. Общая площадь участка составляет практически 14 гектаров. Из них застроить хотят почти девять гектаров.
В документации указано, что в новом микрорайоне построят десять 25-этажных домов. Также там возведут школу на 1000 мест и детский сад на 260 мест. Помимо этого, в микрорайоне предусмотрены стоматологическая поликлиника, аптеки и отделения связи.
По планам властей, жить в новом микрорайоне смогут порядка пяти тысяч человек. Хватит ли на них школ, детского садика и стоматологической поликлиники, остается вопросом. Зато парковочных мест в микрорайоне запланировано 2279 штук.