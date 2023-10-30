Вместо тарани и леща: ученый рассказал, какая рыба появится в Азовском море

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
Из-за осолонения Азовского моря водоем покинули тарань, лещ и судак. Ученый Клим Григоренко заявляет, что их заменят черноморские виды рыб — хамса, шпрот и калкан.
Однако эксперт обратил внимание на опустошение рыбных запасов региона. Например, ранее в Азовском море водилось много осетровых. Из-за осолонения они мигрировали в реки региона.
«То есть площади, на которых она водилась и плодилась, стали меньше, и рыбы стало меньше», — приводит слова Григоренко «РБК Ростов».
Он также добавил, что в Азовском море появляются и новые виды креветок.
«Они ловятся чуть ли не в дельте Дона. Рыба пока еще не пришла, мы проводим контрольные ловы в Таганрогском заливе. Пока мы не наблюдаем этой смены сообществ, но тенденция есть», — заключил ученый.
Ранее исследователи предупредили, что из-за осолонения Азовское море вскоре может стать частью Черного. Уровень солености водоемов уже сейчас практически одинаковый.