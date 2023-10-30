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Черноморские виды рыбы заменят в Азовском море тарань и леща

Вместо тарани и леща: ученый рассказал, какая рыба появится в Азовском море

30 октября 2023, 06:02
Фото: 1MI
Черноморские виды рыбы заменят в Азовском море тарань и леща

Ученый рассказал, какая рыба появится в Азовском море вместо тарани и леща

Черноморские виды рыбы заменят в Азовском море тарань и леща, сообщил заведующий лабораторией многокомпонентного мониторинга периодически пересыхающих акваторий юга России (ЮНЦ РАН) Клим Григоренко.

Из-за осолонения Азовского моря водоем покинули тарань, лещ и судак. Ученый Клим Григоренко заявляет, что их заменят черноморские виды рыб — хамса, шпрот и калкан.

Однако эксперт обратил внимание на опустошение рыбных запасов региона. Например, ранее в Азовском море водилось много осетровых. Из-за осолонения они мигрировали в реки региона.

«То есть площади, на которых она водилась и плодилась, стали меньше, и рыбы стало меньше», — приводит слова Григоренко «РБК Ростов».

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Он также добавил, что в Азовском море появляются и новые виды креветок.

«Они ловятся чуть ли не в дельте Дона. Рыба пока еще не пришла, мы проводим контрольные ловы в Таганрогском заливе. Пока мы не наблюдаем этой смены сообществ, но тенденция есть», — заключил ученый.

Ранее исследователи предупредили, что из-за осолонения Азовское море вскоре может стать частью Черного. Уровень солености водоемов уже сейчас практически одинаковый.

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