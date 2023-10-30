Желание заработать сомнительными методами приводит к тюремному сроку

«Особенно если все это происходит на фоне быстрой наживы. Родителям стоит повнимательнее отнестись к тому, что делают их дети. Причем рассказов о том, что возникнут проблемы с поступлением в вуз или еще какие-то мелочи, тут явно будет недостаточно», — сказала она.