Желание заработать сомнительными методами приводит к тюремному сроку

Posted Сегодня, 15:52
Published Сегодня, 15:52
Modified Сегодня, 15:53
Updated Сегодня, 15:53
За совершение подобных преступлений заказчики предлагают небольшие деньги. Однако подросткам эта сумма может показаться существенной, если забыть о том, что за такие деяния следует уголовное наказание, в частности более 10 лет колонии, передает rosbalt.ru.
При этом, как отметил адвокат Аркадий Анишин, обещанных денег исполнители не получают, так как оказываются быстро схвачены спецслужбами или полицией. По словам юриста, заказчики преступлений даже не думают о том, чтобы заплатить за такого рода «услуги» расходному одноразовому материалу.
Преступления диверсантов раскрываются в 93% случаев. При этом если по каким-либо причинам задание выполнено не было, исполнителю все равно грозит статья за покушение на теракт и соответствующий срок.
«Сегодняшняя правоприменительная практика показывает: длительные сроки заключения практически гарантированы, — продолжает Аркадий Анишин. — Уголовное дело практически гарантировано — про учебу и вообще нормальную жизнь придется очень надолго забыть».
В районе размещения стратегических объектов всегда установлены камеры наблюдения. Кроме того, нередко полиция, которая круглосуточно дежурит на таких объектах, готова задержать злоумышленника в момент совершения преступления. Так, к примеру, произошло недавно около станции Псков-Товарный, где преступника взяли с поличным.
Как отметила психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой терапии (г. Санкт-Петербург) Наталья Фомина, люди идут на подобные преступления не только из-за денег, но и из-за ощущения риска, пересечения допустимых границ.
«Особенно если все это происходит на фоне быстрой наживы. Родителям стоит повнимательнее отнестись к тому, что делают их дети. Причем рассказов о том, что возникнут проблемы с поступлением в вуз или еще какие-то мелочи, тут явно будет недостаточно», — сказала она.