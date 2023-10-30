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Жителю Ростова огласили приговор за враждебные высказывания против кавказцев

Жителю Ростова огласили приговор за враждебные высказывания против кавказцев

30 октября 2023, 13:31
Фото: 1MI
Жителю Ростова огласили приговор за враждебные высказывания против кавказцев

Ростовчанину дали условный срок из-за экстремистских высказываний

В Ростовской области вынесли приговор Руслану Домашину, который публиковал призывы к экстремизму в Интернете, об этом сообщили в объединенной пресс-службе донских судов.

В судах объявили, что 17 октября Первомайский районный суд Ростова вынес приговор Руслану Домашину, подозреваемому в публичных призывах к экстремистской деятельности, которые мужчина размещал в Интернете.

По предварительной информации, два года назад Домашин использовал личный смартфон, чтобы оставить в соцсетях комментарий, направленный на призыв осуществить противоправные действия против жителей Кавказа и южноазиатских регионов.

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По ч. 2 ст. 280 УК РФ Домашину грозило до пяти лет лишения свободы, но благодаря смягчающим обстоятельствам его наказание должно было составить один год и шесть месяцев лишения свободы. Кроме того, в течение двух лет Домашину нельзя будет заниматься администрированием сайтов.

«На основании ст. 73 УК РФ наказание назначено условно с испытательным сроком на 2 года», — дополнили в пресс-службе судов.

Ранее в Ростовской области сообщили, что перед судом предстанут жители Новочеркасска, которые вовлекали людей в секту.

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