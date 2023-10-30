Жителю Ростова огласили приговор за враждебные высказывания против кавказцев

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
В судах объявили, что 17 октября Первомайский районный суд Ростова вынес приговор Руслану Домашину, подозреваемому в публичных призывах к экстремистской деятельности, которые мужчина размещал в Интернете.
По предварительной информации, два года назад Домашин использовал личный смартфон, чтобы оставить в соцсетях комментарий, направленный на призыв осуществить противоправные действия против жителей Кавказа и южноазиатских регионов.
По ч. 2 ст. 280 УК РФ Домашину грозило до пяти лет лишения свободы, но благодаря смягчающим обстоятельствам его наказание должно было составить один год и шесть месяцев лишения свободы. Кроме того, в течение двух лет Домашину нельзя будет заниматься администрированием сайтов.
«На основании ст. 73 УК РФ наказание назначено условно с испытательным сроком на 2 года», — дополнили в пресс-службе судов.
Ранее в Ростовской области сообщили, что перед судом предстанут жители Новочеркасска, которые вовлекали людей в секту.