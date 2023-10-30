Жителю Ростова огласили приговор за враждебные высказывания против кавказцев

По ч. 2 ст. 280 УК РФ Домашину грозило до пяти лет лишения свободы, но благодаря смягчающим обстоятельствам его наказание должно было составить один год и шесть месяцев лишения свободы. Кроме того, в течение двух лет Домашину нельзя будет заниматься администрированием сайтов.