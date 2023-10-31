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Published Сегодня, 12:12

Modified Сегодня, 12:14

Updated Сегодня, 12:14

Банк «Центр-инвест» стал партнером соревнований по Counter-Strike

Банк «Центр-инвест» стал партнером соревнований по Counter-Strike

31 октября 2023, 12:12
Фото: 1MI
Банк «Центр-инвест» стал партнером соревнований по Counter-Strike
Банк «Центр-инвест» традиционно стал финансовым партнером соревнований по киберспорту «Кубок российского студенчества по Counter-Strike». С 26 по 28 октября в Донском государственном техническом университете прошел финал этих состязаний.

В турнире участвовали студенты вузов и колледжей со всей России.

Как отметил начальник управления розничных продуктов «Центр-инвест» Сергей Скрипка, банк вместе с молодыми ребятами открывает новую главу современной спортивной индустрии. По его словам, киберспорт — это путь к саморазвитию и достижению поставленных целей.

«Мы поддерживаем таланты и стремимся создать новые возможности для молодых игроков», — сказал Сергей Скрипка.

Отмечается, что победителем турнира стала сборная ДГТУ. Второе место заняла команда киберспортсменов СВФУ из Якутска. В тройке лидеров также молодые дарования УУНиТ из Уфы. Команды разделили призовой фонд в размере 350 тысяч рублей.

Всего в 2023 году участниками турнира стали более 1100 человек в возрасте от 16 до 35 лет.

Банк поддерживает многие инновационные молодежные проекты, работает с вузами, общественниками и органами власти для повышения финансовой грамотности, поддержки науки и технологий. Банк способствует развитию талантов и подготовке востребованных ИТ-кадров.

#Ростов-на-Дону
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