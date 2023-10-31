Банк «Центр-инвест» стал партнером соревнований по Counter-Strike

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
В турнире участвовали студенты вузов и колледжей со всей России.
Как отметил начальник управления розничных продуктов «Центр-инвест» Сергей Скрипка, банк вместе с молодыми ребятами открывает новую главу современной спортивной индустрии. По его словам, киберспорт — это путь к саморазвитию и достижению поставленных целей.
«Мы поддерживаем таланты и стремимся создать новые возможности для молодых игроков», — сказал Сергей Скрипка.
Отмечается, что победителем турнира стала сборная ДГТУ. Второе место заняла команда киберспортсменов СВФУ из Якутска. В тройке лидеров также молодые дарования УУНиТ из Уфы. Команды разделили призовой фонд в размере 350 тысяч рублей.
Всего в 2023 году участниками турнира стали более 1100 человек в возрасте от 16 до 35 лет.
Банк поддерживает многие инновационные молодежные проекты, работает с вузами, общественниками и органами власти для повышения финансовой грамотности, поддержки науки и технологий. Банк способствует развитию талантов и подготовке востребованных ИТ-кадров.