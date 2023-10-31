Большая часть регионов РФ испытывает нехватку педагогов

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Так, в 40 из этих регионов выявлен спрос на учителей математики, русского языка и иностранных языков, пишет runews24.ru.
Во многих областях, включая Санкт-Петербург, Тамбовскую область и Краснодарский край, заявлен нехватка педагогов по физике и информатике. Московская, Тюменская, Иркутская и Архангельская области также испытывают недостаток учителей русского языка и литературы.
В Томской, Амурской и Челябинской областях, а также в Удмуртии и других регионах повышенный спрос на преподавателей английского и других иностранных языков.
Рост численности населения в Калужской области и Пермском крае привел к недостатку учителей начальных классов. В Удмуртии возникла нехватка педагогов в детских садах. Тамбовская, Владимирская и Астраханская области испытывают недостаток педагогов-психологов, а Ленинградская область нуждается в учителях музыки и пения.
Частичной причиной недостатка учителей является то, что преподавателями чаще всего становятся молодые женщины, которые в определенный момент могут решить продолжить образование или выйти в декретный отпуск. Студентам, обучающимся на педагогических специальностях в вузах, доступно много других альтернативных профессий, что также влияет на дефицит квалифицированных учителей.