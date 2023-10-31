Большая часть регионов РФ испытывает нехватку педагогов

Частичной причиной недостатка учителей является то, что преподавателями чаще всего становятся молодые женщины, которые в определенный момент могут решить продолжить образование или выйти в декретный отпуск. Студентам, обучающимся на педагогических специальностях в вузах, доступно много других альтернативных профессий, что также влияет на дефицит квалифицированных учителей.