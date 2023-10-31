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Published Сегодня, 08:26

Modified Сегодня, 08:28

Updated Сегодня, 08:28

Большая часть регионов РФ испытывает нехватку педагогов

31 октября 2023, 08:26
Большинство регионов РФ страдает от недостатка педагогов. По данным исследования, проведенного РБК в 85 регионах, обнаружен дефицит учителей разных предметов в образовательных учреждениях.

Так, в 40 из этих регионов выявлен спрос на учителей математики, русского языка и иностранных языков, пишет runews24.ru.

Во многих областях, включая Санкт-Петербург, Тамбовскую область и Краснодарский край, заявлен нехватка педагогов по физике и информатике. Московская, Тюменская, Иркутская и Архангельская области также испытывают недостаток учителей русского языка и литературы.

В Томской, Амурской и Челябинской областях, а также в Удмуртии и других регионах повышенный спрос на преподавателей английского и других иностранных языков.

Рост численности населения в Калужской области и Пермском крае привел к недостатку учителей начальных классов. В Удмуртии возникла нехватка педагогов в детских садах. Тамбовская, Владимирская и Астраханская области испытывают недостаток педагогов-психологов, а Ленинградская область нуждается в учителях музыки и пения.

Частичной причиной недостатка учителей является то, что преподавателями чаще всего становятся молодые женщины, которые в определенный момент могут решить продолжить образование или выйти в декретный отпуск. Студентам, обучающимся на педагогических специальностях в вузах, доступно много других альтернативных профессий, что также влияет на дефицит квалифицированных учителей.

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