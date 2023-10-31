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«Что-то гудит»: эвакуация зданий началась в Ростове-на-Дону

«Что-то гудит»: эвакуация зданий началась в Ростове-на-Дону

31 октября 2023, 08:34
Фото: 1MI
«Что-то гудит»: эвакуация зданий началась в Ростове-на-Дону

Ростовчане заявили об эвакуации ТЦ «Парк» и офиса банка 31 октября

В Ростове-на-Дону утром во вторник, 31 октября, провели эвакуацию в торговом центре «Парк», сообщили очевидцы в соцсетях.

Они рассказали, что людей выводят из нескольких зданий, в том числе из ТЦ «Парк» и офиса банка на улице Большой Садовой. Это касается, как посетителей, так и сотрудников.

«Слышен какой-то гул в районе торгового комплекса „Парк“. Люди уже давно находятся на улице», — говорится в публикации.

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Добавим, что никакой официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется. Между тем, ростовчане не расходятся и ждут, когда смогут вернуться обратно.

Ранее в Волгодонске из-за мультиварки пришлось эвакуировать выставку кошек. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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