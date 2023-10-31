«Что-то гудит»: эвакуация зданий началась в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
Они рассказали, что людей выводят из нескольких зданий, в том числе из ТЦ «Парк» и офиса банка на улице Большой Садовой. Это касается, как посетителей, так и сотрудников.
«Слышен какой-то гул в районе торгового комплекса „Парк“. Люди уже давно находятся на улице», — говорится в публикации.
Добавим, что никакой официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется. Между тем, ростовчане не расходятся и ждут, когда смогут вернуться обратно.
Ранее в Волгодонске из-за мультиварки пришлось эвакуировать выставку кошек. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.