Донские единороссы и штаб #МыВместе доставили гуманитарный груз для больницы в ДНР

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
Депутаты и волонтеры Ростовского регионального отделения «Единой России» доставили груз помощи для больницы, расположенной в Донецкой Народной Республике, в прифронтовой зоне на Артемовском направлении.
В больницу привезли медицинские халаты, лекарства, обеззараживающие средства, а также расходные материалы, предметы быта для пациентов и другие необходимые вещи.
Помощь в сборе и доставке оказали Правительство Ростовской области, региональный штаб #МыВместе
Также в гуманитарной акции участвовал депутат Законодательного Собрания Ростовской области от «Единой России», главный врач Новочеркасской БСМП Борис Гуркин.
Парламентарий имеет опыт работы в условиях военных действий — так, в рамках гуманитарной миссии «Единой России» он трудился в медучреждениях Донбасса, также он является победителем международной премии #МЫВМЕСТЕ.
«Нашим коллегам здесь, конечно, непросто, ведь они помогают и местному населению и военнослужащим. Все, что мы привезли, понадобится им в повседневной работе, в том числе, для хирургии», — отметил Борис Гуркин.
Во время общения с коллективом больницы Борис Гуркин уделил особое внимание кадровому вопросу.
«Есть потребность в среднем медицинском персонале, в операционных сестрах, хирургах, травматологах, анестезиологах, реаниматологах. Надеюсь, что сообщество донских врачей-волонтеров откликнется на эту потребность», — подчеркнул донской депутат.
Кроме того, находящимся на лечении пациентам передали тёплые одеяла, лёгкую обувь для перемещения по госпиталю и предметы быта.
Добавим, на Дону выстроена системная работа по оказанию поддержки новым регионам. Как отметил начальник организационного отдела Правительства Ростовской области Виталий Голубниченко, грузы в зону проведения специальной военной операции формируются и отправляются ежедневно.
«Хотелось бы выразить признательность всем тем, кто помогает в таких сборах — предпринимателям, аграриям, просто неравнодушным людям, а также поблагодарить „Единую Россию“, при поддержке которой организована доставка в данное медучреждение», — добавил он.
Руководитель регионального отделения «Всероссийского студенческого корпуса спасателей», представитель штаба #МыВместе Роман Карасев, подчеркнул, что помощь была собрана на основе заявки, поступившей ранее от больницы.
«Хочу заметить, что потребности данной больницы будут учитываться при планировании новых гуманитарных колонн из Ростовской области в зону специальной военной операции», — добавил он.
Единым оператором гуманитарной помощи в штабе #МыВместе является Ростовская региональная молодёжная общественная организация «Союз молодежи и добровольцев Дона».
Напомним, что данная помощь участникам СВО на Артемовском направлении со стороны донских единороссов — не первая. Ранее партийцы доставили месячный запас продуктов и бытовых принадлежностей казачьему штурмовому отряду «Шторм», где проходит службу атаман города Шахты, депутат Законодательного Собрания Ростовской области от «Единой России» Дмитрий Суворов.