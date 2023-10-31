ХАМАС захватил в плен фтизиатра из Ростова Ирину Татти, переехавшую в Израиль

Posted Сегодня, 17:26
Published Сегодня, 17:26
Modified Сегодня, 17:29
Updated Сегодня, 17:29
Портал Donday со ссылкой на председателя «Ростовской еврейской общины» Михаила Потапова объявил, что пожилая ростовчанка Ирина Татти и ее близкие оказались в плену у членов палестинской группировки. Ирина, ее дочь Елена и внук Александр оказались в руках ХАМАС после нападения палестинцев три недели назад.
Сообщается, что 73-летняя женщина переехала к дочери Елене в Израиль после выхода на пенсию, до этого она в течение 15 лет работала фтизиатром в Детской поликлинике №6 и тубдиспансере.
Женщина съехалась с семьей дочери, которые жили в городе рядом с сектором Газа. После того как разразился палестино-израильский конфликт, ростовчанку с ее родными взяли в плен и увезли в Газу. Зять женщины был убит.
«31 октября в Петах-Тикве состоялись его похороны. Вся семья Виталия — супруга Елена, сын Саша и бабушка Ирина Александровна Татти — в заложниках у ХАМАС. Об их судьбе ничего не известно», — рассказал Михаил Потапов.
Ранее ростовчанка объявила, что овдовела во время обострения конфликта между Израилем и Палестиной.