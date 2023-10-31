Из-за листопада в Ростове эвакуировали банк

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
Горожане рассказали, что заметили задымление в районе офиса банка на улице Большой Садовой, после чего здесь провели эвакуацию посетителей и сотрудников.
По словам горожан, позже прибыли пожарные, чтобы установить причину задымления. Оказалось, что виной всему стали опавшие с деревьев листья.
«Листья горели, все потушено», — прокомментировали в региональном УМЧС. Какая была площадь возгорания и сколько человек привлекли к ликвидации огня, пока не раскрывается.
Ранее огонь уничтожил Porsche и BMW на подземной парковке в Ростове-на-Дону. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.