rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:40

Published Сегодня, 09:40

Modified Сегодня, 09:42

Updated Сегодня, 09:42

Банк эвакуировали в Ростове-на-Дону из-за листопада

Из-за листопада в Ростове эвакуировали банк

31 октября 2023, 09:40
Фото: Pxhere
Банк эвакуировали в Ростове-на-Дону из-за листопада

Эвакуацию провели в офисе банка в центре Ростова-на-Дону из-за пожара 31 октября

В Ростове-на-Дону утром во вторник, 31 октября, провели эвакуацию в здании на Большой Садовой из-за задымления опавших листьев, сообщили в региональном УМЧС.

Горожане рассказали, что заметили задымление в районе офиса банка на улице Большой Садовой, после чего здесь провели эвакуацию посетителей и сотрудников.

По словам горожан, позже прибыли пожарные, чтобы установить причину задымления. Оказалось, что виной всему стали опавшие с деревьев листья.

Ростовчане заявили о жизни в обесточенном общежитии после пожара
Узнать подробнее

«Листья горели, все потушено», — прокомментировали в региональном УМЧС. Какая была площадь возгорания и сколько человек привлекли к ликвидации огня, пока не раскрывается.

Ранее огонь уничтожил Porsche и BMW на подземной парковке в Ростове-на-Дону. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
Ростовчане заявили о жизни в обесточенном общежитии после пожараВ Ростовской области в пожарах погибли двое дончан с 16 октябряСтали известны подробности крупного пожара в магазине «Магнит» в Таганроге
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Эвакуация#Пожар#Банк
Подпишитесь
Юрист Габович рассказал, какие новые законы войдут в жизнь ростовчан в ноябре
Сегодня, 12:14
На М-4 в Ростовской области движение в сторону Москвы остановилось из-за ДТП
Сегодня, 11:29
Кафедра стоматологии поставила на поток обучение за взятки в Ростове-на-Дону
Сегодня, 10:35
Затопленное СИЗО №1 решили временно закрыть в Ростове-на-Дону
Сегодня, 08:40
Краевед Багдыков рассказал, как композитор Михаил Гнесин жил и творил в Ростове
Сегодня, 12:18