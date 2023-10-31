Кафедра стоматологии поставила на поток обучение за взятки в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Суд установил, что с 2017 по 2020 годы Проходная получала от студентов ФГБОУ ВО «РостГМУ» взятки. За это им проставляли экзамены без проверки знаний.
Говорится, что таким же образом учащиеся получали положительные оценки во время пересдачи. Когда это стало известно, то возбудили уголовное дело, а теперь суд огласил приговор.
Обвиняемую приговорили к пяти годам колонии и штрафу в размере 500 тысяч рублей. Также в течение трех лет ей нельзя преподавать.
Это решение еще не вступило в законную силу.
Ранее бывшего замначальника отдела уголовного розыска осудили в Таганроге за взятку. Материал на эту тему читайте по ссылке.