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Кафедра стоматологии поставила на поток обучение за взятки в Ростове-на-Дону

Кафедра стоматологии поставила на поток обучение за взятки в Ростове-на-Дону

31 октября 2023, 10:35
Фото: 1MI
Кафедра стоматологии поставила на поток обучение за взятки в Ростове-на-Дону

Профессора кафедры стоматологии вуза осудили за взятки от студентов в Ростове

В Ростове-на-Дону огласили приговор Виктории Проходной, которая брала взятки, являясь профессором кафедры стоматологии, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Суд установил, что с 2017 по 2020 годы Проходная получала от студентов ФГБОУ ВО «РостГМУ» взятки. За это им проставляли экзамены без проверки знаний.

Говорится, что таким же образом учащиеся получали положительные оценки во время пересдачи. Когда это стало известно, то возбудили уголовное дело, а теперь суд огласил приговор.

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Обвиняемую приговорили к пяти годам колонии и штрафу в размере 500 тысяч рублей. Также в течение трех лет ей нельзя преподавать.

Это решение еще не вступило в законную силу.

Ранее бывшего замначальника отдела уголовного розыска осудили в Таганроге за взятку. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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