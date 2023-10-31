rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:35

Published Сегодня, 10:35

Modified Сегодня, 10:37

Updated Сегодня, 10:37

Каждая шестая жалоба на работу Telegram приходит из Ростовской области

Каждая шестая жалоба на работу Telegram приходит из Ростовской области

31 октября 2023, 10:35
Фото: rostovgazeta.ru
Каждая шестая жалоба на работу Telegram приходит из Ростовской области

Ростовская область попала в топ-3 по числу жалоб на Telegram

Жители России, в том числе Ростовской области, продолжают жаловаться на проблемы в работе Telegram, следует из данных сервиса «Сбой.Рф».

За последние сутки поступили более 23 тысячи жалоб и больше всего — из Краснодарского края (37%). На втором месте находится Ростовская область — 15%, а это получается практически каждая шестая жалоба.

Также о проблемах сообщают жители Ставрополья, Воронежской области и Москвы. Но в основном это коснулось юга страны.

Telegram-каналы заявили розыске в Ростовской области террориста на Chevrolet Malibu
Узнать подробнее

Напомним, что проблемы появились в понедельник, 30 октября, и сохранились во вторник. Некоторые связывали это блокировкой из-за массовых протестов в Махачкале, но официального подтверждения этому не было.

Ранее в Госдуме прокомментировали проблемы в работе Telegram в Ростовской области.

Читайте также:
Telegram-каналы заявили розыске в Ростовской области террориста на Chevrolet MalibuСерьезные сбои в работе Telegram продолжаются в Ростовской областиВ Госдуме назвали причины сбоя работы Telegram в Ростовской области
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Москва#Краснодарский край#Госдума#Telegram#Ставрополь#Последние новости Ростова на сегодня#Жалобы#Воронежская область#Махачкала
Подпишитесь
Из-за листопада в Ростове эвакуировали банк
Сегодня, 09:40
Юрист Габович рассказал, какие новые законы войдут в жизнь ростовчан в ноябре
Сегодня, 12:14
На М-4 в Ростовской области движение в сторону Москвы остановилось из-за ДТП
Сегодня, 11:29
Кафедра стоматологии поставила на поток обучение за взятки в Ростове-на-Дону
Сегодня, 10:35
Затопленное СИЗО №1 решили временно закрыть в Ростове-на-Дону
Сегодня, 08:40
Краевед Багдыков рассказал, как композитор Михаил Гнесин жил и творил в Ростове
Сегодня, 12:18