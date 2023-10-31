Каждая шестая жалоба на работу Telegram приходит из Ростовской области

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
За последние сутки поступили более 23 тысячи жалоб и больше всего — из Краснодарского края (37%). На втором месте находится Ростовская область — 15%, а это получается практически каждая шестая жалоба.
Также о проблемах сообщают жители Ставрополья, Воронежской области и Москвы. Но в основном это коснулось юга страны.
Напомним, что проблемы появились в понедельник, 30 октября, и сохранились во вторник. Некоторые связывали это блокировкой из-за массовых протестов в Махачкале, но официального подтверждения этому не было.
Ранее в Госдуме прокомментировали проблемы в работе Telegram в Ростовской области.