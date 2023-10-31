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КМСП: Представители малого бизнеса могут рассчитывать на заем дешевле на 3%

КМСП: Представители малого бизнеса могут рассчитывать на заем дешевле на 3%

31 октября 2023, 09:37
Фото: 1MI
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, объявил о снижении ставки по экспресс-кредитам на 1 п. п. После повышения ключевой ставки Банком России до 15% ставки по кредитам МСП Банка для малого и среднего бизнеса будут ниже рыночных на 1 — 3%.

По программам льготного кредитования ставка теперь составляет от 12,5%.

Новые условия распространяются на программы «Экспресс-поддержка», «Экспресс-кредит на исполнение контракта», «Туристический льготный экспресс-кредит», «Экспресс-оборотный», «Экспресс-франшиза». Все остальные параметры сохраняются: предоставление займа до 50 миллионов рублей сроком до трех лет без залога, комиссий и страхования, передает ria.ru.

Глава Корпорации МСП, председатель набсовета МСП Банка Александр Исаевич отметил, что задача корпорации как института развития в том, чтобы предоставлять малому и среднему бизнесу кредиты по ставкам существенно ниже рыночных. Исаевич также призвал другие крупные банки хотя бы на какой-то период сохранить на прежнем уровне ставки, чтобы поддержать компании МСП, которым принципиально важна доступность финансирования и которые являются важными участниками структурной перестройки экономики.

Председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк заявил, что сейчас банк занимается перезапуском линейки экспресс-кредитования и планирует перейти на ускоренный процесс одобрения экспресс-кредитов. Также, по его словам, будет сокращен пакет документов, которые нужно предоставить для получения кредита.

Подать заявку на экспресс-кредиты МСП Банка можно на официальном сайте. Получить кредит по сниженной ставке можно до 30 ноября 2023 года.

Напомним: МСП Банк оказывает поддержку бизнесу в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Его исполнение курирует первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.

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