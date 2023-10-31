КМСП: Представители малого бизнеса могут рассчитывать на заем дешевле на 3%

Глава Корпорации МСП, председатель набсовета МСП Банка Александр Исаевич отметил, что задача корпорации как института развития в том, чтобы предоставлять малому и среднему бизнесу кредиты по ставкам существенно ниже рыночных. Исаевич также призвал другие крупные банки хотя бы на какой-то период сохранить на прежнем уровне ставки, чтобы поддержать компании МСП, которым принципиально важна доступность финансирования и которые являются важными участниками структурной перестройки экономики.