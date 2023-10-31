Краевед Багдыков рассказал, как композитор Михаил Гнесин жил и творил в Ростове

Эта музыкальная школа мне особо дорога. В ней не одно десятилетие проработала моя мама, Галина Николаевна Багдыкова. Она заведовала струнным отделением. В этой школе учились и мой брат, и мой отец Минас Георгиевич Багдыков, который впоследствии стал заслуженным врачом России и публицистом, однако и в зрелые годы он с удовольствием играл на пианино и скрипке, а в молодости участвовал даже в джазовых или, как тогда их называли, эстрадных оркестрах.