Краевед Багдыков рассказал, как композитор Михаил Гнесин жил и творил в Ростове

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Михаил Фабианович Гнесин сделал очень многое для развития музыкального образования в Ростове-на-Дону. Достаточно сказать, что музыкальная школа в Нахичевани была создана и открыта Гнесиным 7 апреля 1920 года. Впоследствии имя Гнесина было присвоено этой школе, и она гордо носит его сейчас. Более того, в этой школе стараниями замечательного педагога (к сожалению, ныне покойной) Людмилы Александровны Рыбальченко был создан музей, посвященный жизни и творчеству основателя школы Михаила Фабиановича Гнесина.
Рыбальченко долгие годы занималась изучением жизни и творчества известного композитора Михаила Фабиановича Гнесина. Она написала книгу «Михаил Гнесин», которая была издана несколько лет назад в рамках серии «Жизнь замечательных нахичеванцев». Это специальная серия книг, в которой рассказывается о жизни известных людей Нахичевани-на-Дону. Книга «Михаил Гнесин» была издана в рамках проекта культурно-просветительской программы Нахичеванской-на-Дону армянской общины, а также при содействии Ростовской еврейской общины. В издание вложила свои личные средства и сама Людмила Александровна Рыбальченко.
К этой просветительской и благородной миссии Людмила Александровна приобщила всю свою большую и дружную семью. И как итог этой деятельности в 2015 году семья Рыбальченко установила две мемориальные доски на домах, где жил Михаил Фабианович Гнесин (Тургеневская, 67, Газетный, 50). Более того, семья Рыбальченко даже сняла фильм о нашем выдающемся земляке.
Напомню, что Михаил Фабианович Гнесин родился 21 января (2 февраля) в семье казенного раввина Фабиана Осиповича Гнесина. Семья Гнесина была большой, дружной и музыкальной. Я бы даже сказал, что Гнесин с детских лет жил в мире музыки.
Пять старших сестер Михаила Фабиановича играли на музыкальных инструментах (четыре пианистки и одна скрипачка) и получили образование в Москве, а мать была певицей-любительницей. Певцом стал и младший брат − Григорий, с которым Михаил был особенно близок. Вообще, вся семья Гнесиных была не только музыкальной и очень талантливой, но и многогранно одаренной. Три старшие сестры Михаила Фабиановича основали в 1895 году в Москве частное музыкальное училище, ставшее в дальнейшем Российской академией музыки имени Гнесиных.
Михаил Фабианович Гнесин был заслуженным деятелем искусств РСФСР, доктором искусствоведения, профессором, лауреатом Сталинской премии.
Гнесин писал не только музыку (а он автор множества романсов, музыки к спектаклям и кинофильмам, занимался обработкой народных мелодий), но еще и книги. В частности, его перу принадлежат «Начальный курс практической композиции», книга «Мысли и воспоминания о Римском-Корсакове». Михаил Фабианович писал также статьи, да и вообще был великим популяризатором музыки.
Кстати, Гнесин серьезно изучал и музыку еврейского народа. В 1914 и 1922 годах он ездил даже в Палестину, где его интересовал музыкальный фольклор еврейских общин.
Как я уже писал, Михаил Фабианович был еще и известным общественным деятелем. Он был одним из тех, кто активно поддержал в нашем городе Праздник древонасаждения в 1910 году.
Конечно, не могу не сказать слов благодарности в адрес администрации нынешней школы имени М. Ф. Гнесина за то, что они бережно сохраняют память о нашем выдающемся земляке.
Эта музыкальная школа мне особо дорога. В ней не одно десятилетие проработала моя мама, Галина Николаевна Багдыкова. Она заведовала струнным отделением. В этой школе учились и мой брат, и мой отец Минас Георгиевич Багдыков, который впоследствии стал заслуженным врачом России и публицистом, однако и в зрелые годы он с удовольствием играл на пианино и скрипке, а в молодости участвовал даже в джазовых или, как тогда их называли, эстрадных оркестрах.
Все закладывается в детстве − и наши лучшие качества, и отношение к жизни. Будучи ребенком, мой отец видел Гнесина. И, по его воспоминаниям, он запомнил Михаила Фабиановича как очень доброго к детям и отзывчивого человека.
Считаю, что необходимо поблагодарить и тех людей, которые сделали многое для того, чтобы в нашем городе появилась памятная плита-звезда в честь Гнесина, − Сергея Сопнева, Арину Ковалевскую, Александра Кожина, Ирину Полякову, Евгения Бутенко, Анну Казан, семью Рыбальченко и многих других, кто постарался увековечить память выдающегося ростовского музыканта.
Георгий БАГДЫКОВ.