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Published Сегодня, 12:18

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Звезда "Михаил Гнесин" появилась в Ростове

Краевед Багдыков рассказал, как композитор Михаил Гнесин жил и творил в Ростове

31 октября 2023, 12:18
Фото: David Maiolo/cc by sa 3.0/picasa
Звезда "Михаил Гнесин" появилась в Ростове
28 октября 2023 года на Ворошиловском проспекте была заложена новая именная плита в честь известного ростовского композитора, музыканта, педагога и общественного деятеля Михаила Фабиановича Гнесина. Эта звезда стала 18-м знаком на «Проспекте Звезд» в нашем городе.

Михаил Фабианович Гнесин сделал очень многое для развития музыкального образования в Ростове-на-Дону. Достаточно сказать, что музыкальная школа в Нахичевани была создана и открыта Гнесиным 7 апреля 1920 года. Впоследствии имя Гнесина было присвоено этой школе, и она гордо носит его сейчас. Более того, в этой школе стараниями замечательного педагога (к сожалению, ныне покойной) Людмилы Александровны Рыбальченко был создан музей, посвященный жизни и творчеству основателя школы Михаила Фабиановича Гнесина.

Михаил Фабианович Гнесин сделал очень многое для развития музыкального образования в Ростове-на-Дону. Михаил Фабианович Гнесин сделал очень многое для развития музыкального образования в Ростове-на-Дону.
Михаил Фабианович Гнесин сделал очень многое для развития музыкального образования в Ростове-на-Дону.
Фото: Автор неизвестен. Журнал «Огонёк» №27, 1946 год/cc0/wikimedia.org

Рыбальченко долгие годы занималась изучением жизни и творчества известного композитора Михаила Фабиановича Гнесина. Она написала книгу «Михаил Гнесин», которая была издана несколько лет назад в рамках серии «Жизнь замечательных нахичеванцев». Это специальная серия книг, в которой рассказывается о жизни известных людей Нахичевани-на-Дону. Книга «Михаил Гнесин» была издана в рамках проекта культурно-просветительской программы Нахичеванской-на-Дону армянской общины, а также при содействии Ростовской еврейской общины. В издание вложила свои личные средства и сама Людмила Александровна Рыбальченко.

К этой просветительской и благородной миссии Людмила Александровна приобщила всю свою большую и дружную семью. И как итог этой деятельности в 2015 году семья Рыбальченко установила две мемориальные доски на домах, где жил Михаил Фабианович Гнесин (Тургеневская, 67, Газетный, 50). Более того, семья Рыбальченко даже сняла фильм о нашем выдающемся земляке.

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Напомню, что Михаил Фабианович Гнесин родился 21 января (2 февраля) в семье казенного раввина Фабиана Осиповича Гнесина. Семья Гнесина была большой, дружной и музыкальной. Я бы даже сказал, что Гнесин с детских лет жил в мире музыки.

Семья Гнесина была большой, дружной и музыкальной.Семья Гнесина была большой, дружной и музыкальной.
Семья Гнесина была большой, дружной и музыкальной.
Фото: Co9man/cc by 2.0/flickr.com

Пять старших сестер Михаила Фабиановича играли на музыкальных инструментах (четыре пианистки и одна скрипачка) и получили образование в Москве, а мать была певицей-любительницей. Певцом стал и младший брат − Григорий, с которым Михаил был особенно близок. Вообще, вся семья Гнесиных была не только музыкальной и очень талантливой, но и многогранно одаренной. Три старшие сестры Михаила Фабиановича основали в 1895 году в Москве частное музыкальное училище, ставшее в дальнейшем Российской академией музыки имени Гнесиных.

Михаил Фабианович Гнесин был заслуженным деятелем искусств РСФСР, доктором искусствоведения, профессором, лауреатом Сталинской премии.

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Гнесин писал не только музыку (а он автор множества романсов, музыки к спектаклям и кинофильмам, занимался обработкой народных мелодий), но еще и книги. В частности, его перу принадлежат «Начальный курс практической композиции», книга «Мысли и воспоминания о Римском-Корсакове». Михаил Фабианович писал также статьи, да и вообще был великим популяризатором музыки.

Кстати, Гнесин серьезно изучал и музыку еврейского народа. В 1914 и 1922 годах он ездил даже в Палестину, где его интересовал музыкальный фольклор еврейских общин.

Кстати, Гнесин серьезно изучал и музыку еврейского народа. В 1914 и 1922 годах он ездил даже в ПалестинуКстати, Гнесин серьезно изучал и музыку еврейского народа. В 1914 и 1922 годах он ездил даже в Палестину
Кстати, Гнесин серьезно изучал и музыку еврейского народа. В 1914 и 1922 годах он ездил даже в Палестину
Фото: Дж. Л. Портер/cc0/wikimedia.org

Как я уже писал, Михаил Фабианович был еще и известным общественным деятелем. Он был одним из тех, кто активно поддержал в нашем городе Праздник древонасаждения в 1910 году.

Конечно, не могу не сказать слов благодарности в адрес администрации нынешней школы имени М. Ф. Гнесина за то, что они бережно сохраняют память о нашем выдающемся земляке.

Эта музыкальная школа мне особо дорога. В ней не одно десятилетие проработала моя мама, Галина Николаевна Багдыкова. Она заведовала струнным отделением. В этой школе учились и мой брат, и мой отец Минас Георгиевич Багдыков, который впоследствии стал заслуженным врачом России и публицистом, однако и в зрелые годы он с удовольствием играл на пианино и скрипке, а в молодости участвовал даже в джазовых или, как тогда их называли, эстрадных оркестрах.

Все закладывается в детстве − и наши лучшие качества, и отношение к жизни. Будучи ребенком, мой отец видел Гнесина. И, по его воспоминаниям, он запомнил Михаила Фабиановича как очень доброго к детям и отзывчивого человека.

И, по его воспоминаниям, он запомнил Михаила Фабиановича как очень доброго к детям и отзывчивого человека. И, по его воспоминаниям, он запомнил Михаила Фабиановича как очень доброго к детям и отзывчивого человека.
И, по его воспоминаниям, он запомнил Михаила Фабиановича как очень доброго к детям и отзывчивого человека.
Фото: Липунов Г.А./Cc0/wikimedia.org

Считаю, что необходимо поблагодарить и тех людей, которые сделали многое для того, чтобы в нашем городе появилась памятная плита-звезда в честь Гнесина, − Сергея Сопнева, Арину Ковалевскую, Александра Кожина, Ирину Полякову, Евгения Бутенко, Анну Казан, семью Рыбальченко и многих других, кто постарался увековечить память выдающегося ростовского музыканта.

Георгий БАГДЫКОВ.

Считаю, что необходимо поблагодарить и тех людей, которые сделали многое для того, чтобы в нашем городе появилась памятная плита-звезда в честь ГнесинаСчитаю, что необходимо поблагодарить и тех людей, которые сделали многое для того, чтобы в нашем городе появилась памятная плита-звезда в честь Гнесина
Считаю, что необходимо поблагодарить и тех людей, которые сделали многое для того, чтобы в нашем городе появилась памятная плита-звезда в честь Гнесина
Фото: zvеzdа-rоstоv.ru
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