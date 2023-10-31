Можно ли хранить обручальное кольцо после развода

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Существует несколько вариантов, что сделать с обручальным кольцом после развода. Ясновидящая Инна Мишина рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что, по ее мнению, после развода кольцо перестает быть символом брачных уз, и его лучше не носить как напоминание о неудачном браке.
Она советует не хранить кольцо дома, так как его энергия может помешать привлечению новой любви. Вместо этого, можно сохранить его в банковской ячейке.
В то же время, экстрасенс не рекомендует дарить кольцо, так как его отрицательная энергетика может быть неполезной для нового владельца. Также стоит избегать оставления кольца в наследство детям.
Если хочется избавиться от кольца, можно отнести его в храм и сделать благое дело — пожертвовать его. Если кольцо дорогое или не хочется продавать, можно попросить ювелира превратить его в другое украшение, например, кулон или брошь. В этом случае, обручальное кольцо перестанет хранить старую негативную энергию и можно будет спокойно носить новое украшение.