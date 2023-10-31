Можно ли хранить обручальное кольцо после развода

Если хочется избавиться от кольца, можно отнести его в храм и сделать благое дело — пожертвовать его. Если кольцо дорогое или не хочется продавать, можно попросить ювелира превратить его в другое украшение, например, кулон или брошь. В этом случае, обручальное кольцо перестанет хранить старую негативную энергию и можно будет спокойно носить новое украшение.