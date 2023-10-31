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Published Сегодня, 11:29

Modified Сегодня, 11:31

Updated Сегодня, 11:31

Большая пробка появилась на М-4 «Дон» из-за раздавленной фурами машины «Почты России»

На М-4 в Ростовской области движение в сторону Москвы остановилось из-за ДТП

31 октября 2023, 11:29
Фото: Midjourney
Большая пробка появилась на М-4 «Дон» из-за раздавленной фурами машины «Почты России»

Фуры раздавили машину «Почты России» и спровоцировали пробку на М-4 «Дон»

В Ростовской области из-за аварии с грузовиками образовалась огромная пробка на трассе М-4 «Дон», сообщает Telegram-канал Don_Mash.

Канал пишет, что днем во вторник, 31 октября, на трассе две фуры раздавили автомобиль «Почты России». Говорится, что это случилось в районе поворота на Новошахтинск, а от легковой машины ничего не осталось.

Теперь на этом участке дороги появилась пробка длиной 14 километров. Движение практически остановилось в сторону Москвы.

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Теперь на этом участке дороги появилась пробка длиной 14 километров. Движение практически остановилось в сторону Москвы.Теперь на этом участке дороги появилась пробка длиной 14 километров. Движение практически остановилось в сторону Москвы.
Теперь на этом участке дороги появилась пробка длиной 14 километров. Движение практически остановилось в сторону Москвы.
Фото: Яндекс.Карты

Добавим, что официальной информации об аварии не поступало, она уточняется. Согласно данным онлайн-карт, транспортные проблемы на этом участке пока сохраняются.

Ранее водитель погиб в страшной аварии с грузовиком в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Новошахтинск#Авария#Почта России#Пробка#Последние новости Ростова на сегодня#Грузовики#Происшествия
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