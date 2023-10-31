На М-4 в Ростовской области движение в сторону Москвы остановилось из-за ДТП

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Канал пишет, что днем во вторник, 31 октября, на трассе две фуры раздавили автомобиль «Почты России». Говорится, что это случилось в районе поворота на Новошахтинск, а от легковой машины ничего не осталось.
Теперь на этом участке дороги появилась пробка длиной 14 километров. Движение практически остановилось в сторону Москвы.
Добавим, что официальной информации об аварии не поступало, она уточняется. Согласно данным онлайн-карт, транспортные проблемы на этом участке пока сохраняются.
Ранее водитель погиб в страшной аварии с грузовиком в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.