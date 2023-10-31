«Не веселиться и не улыбаться»: ростовчане высказались о попытке отменить Хеллоуин

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
Modified Сегодня, 05:03
Updated Сегодня, 05:03
Ранее ТАСС со ссылкой на представителей Министерства региональной политики и массовых коммуникаций объявил, что власти Ростовской области не рекомендуют школам и другим образовательным учреждениям отмечать Хэллоуин. Праздник выпадает на 31 октября.
Этим оказались довольны далеко не все. Мнения пользователей по поводу этого праздника разделились.
«Да вообще ничего не праздновать, не веселиться и не улыбаться», — заявили ростовчане. Другие написали, что в России таких праздников никогда и не было.
«Ну ладно бы нормальный праздник, но выряжаться в зомби…», — высказались горожане.
«Это нельзя, зачем так оделись, праздник не наш… Это дети и им весело, они не делают ничего плохого. Нравится праздник пусть празднуют», — заявляют местные жители.
К общему мнению в этом вопросе они прийти не смогли.