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Published Сегодня, 04:54

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Updated Сегодня, 05:03

Жителей в Ростовской области удивила попытка отменить Хеллоуин

«Не веселиться и не улыбаться»: ростовчане высказались о попытке отменить Хеллоуин

31 октября 2023, 04:54
Фото: 1MI

Жителей в Ростовской области удивила попытка отменить Хеллоуин

Жители Ростовской области отреагировали на рекомендации властей отказаться от празднования Хеллоуина, обсуждение началось в соцсетях.

Ранее ТАСС со ссылкой на представителей Министерства региональной политики и массовых коммуникаций объявил, что власти Ростовской области не рекомендуют школам и другим образовательным учреждениям отмечать Хэллоуин. Праздник выпадает на 31 октября.

Этим оказались довольны далеко не все. Мнения пользователей по поводу этого праздника разделились.

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«Да вообще ничего не праздновать, не веселиться и не улыбаться», — заявили ростовчане. Другие написали, что в России таких праздников никогда и не было.

«Ну ладно бы нормальный праздник, но выряжаться в зомби…», — высказались горожане.

«Это нельзя, зачем так оделись, праздник не наш… Это дети и им весело, они не делают ничего плохого. Нравится праздник пусть празднуют», — заявляют местные жители.

К общему мнению в этом вопросе они прийти не смогли.

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