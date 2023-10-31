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Posted Сегодня, 14:07

Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:09

Updated Сегодня, 14:09

Нутрициолог предупредила ростовчан о глистах после раков с пивом

Нутрициолог предупредила ростовчан о глистах после употребления раков с пивом

31 октября 2023, 14:07
Фото: Midjourney
Нутрициолог предупредила ростовчан о глистах после раков с пивом

Нутрициолог Тодорова предупредила ростовчан об опасном сочетании раков и пива

Застолье может закончиться попаданием в организм глистов и изжогой, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский нутрициолог Анастасия Тодорова.

Как объясняет эксперт, традиционное для ростовчан сочетание вареных раков с пивом может привести к серьезным последствиям для здоровья.

«Во-первых, раков у нас любят покупать с обочины на дороге. Потому что там они дешевле, чем в магазинах и на рынках. Но именно такие раки чаще всего оказываются выращенными не на фермах, а выловленными из водоемов. Рак — это донное существо, которое питается всем „биомусором“, который скапливается на дне», — поясняет эксперт.

Анастасия Тодорова добавляет, что из-за своего образа жизни раки склонны накапливать в организме различную патогенную микрофлору, металлы и пестициды.

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«От раков, даже хорошо проваренных, можно заразиться сальмонеллезом, глистами или слечь с пищевым отравлением. Пиво добавляет к этому набору риск накопления солей в организме и отекам после застолья», — поясняет нутрициолог.

Эксперт говорит, что пиво также активизирует выработку мочи. Это в итоге приводит к выведению из организма необходимых хлора и натрия.

«Деминерализация организма приводит к снижению иммунитета. Поэтому риски пищевого отравления раками повышаются в разы», — заключает Анастасия Тодорова.

Ранее RostovGazeta писала о том, что кег из-под пива убил жителя Ростовской области.

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