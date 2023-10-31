Нутрициолог предупредила ростовчан о глистах после употребления раков с пивом

«Во-первых, раков у нас любят покупать с обочины на дороге. Потому что там они дешевле, чем в магазинах и на рынках. Но именно такие раки чаще всего оказываются выращенными не на фермах, а выловленными из водоемов. Рак — это донное существо, которое питается всем „биомусором“, который скапливается на дне», — поясняет эксперт.