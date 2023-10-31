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Published Сегодня, 07:28

Modified Сегодня, 07:30

Updated Сегодня, 07:30

Парковку машин запретят на очередной улице в Ростове-на-Дону

Парковку машин запретят на очередной улице в Ростове-на-Дону

31 октября 2023, 07:28
Фото: 1MI
Парковку машин запретят на очередной улице в Ростове-на-Дону

Парковку машин запретят в переулке Крепостной в Ростове-на-Дону с 25 ноября

В Ростове-на-Дону с 25 ноября в дневное время будут вводить запреты на парковку транспорта, сообщили в городской администрации.

Этим шагом власти хотят добиться повышения пропускной способности в периоды пиковой нагрузки. Речь идет о переулке Крепостном на участке от улицы Суворова до Крепостного, 98 по восточной стороне.

Здесь введут запрет на остановку и стоянку автомобилей, ограничения будут действовать с 08.00 мск до 20.00.

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Кроме того, стало известно о продлении ограничения движения автомобилей в переулке Халтуринский. Здесь говорится об участке от Шаумяна до улицы Социалистической.

Ранее появилась информация, что в Ростове могут ввести частичный запрет на электросамокаты.

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