Парковку машин запретят на очередной улице в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Этим шагом власти хотят добиться повышения пропускной способности в периоды пиковой нагрузки. Речь идет о переулке Крепостном на участке от улицы Суворова до Крепостного, 98 по восточной стороне.
Здесь введут запрет на остановку и стоянку автомобилей, ограничения будут действовать с 08.00 мск до 20.00.
Кроме того, стало известно о продлении ограничения движения автомобилей в переулке Халтуринский. Здесь говорится об участке от Шаумяна до улицы Социалистической.
Ранее появилась информация, что в Ростове могут ввести частичный запрет на электросамокаты.