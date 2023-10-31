Ростов-на-Дону не вошел в топ-5 комфортных для зимовки городов

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
Для составления списка провели опрос среди 3200 россиян, чтобы узнать, какие города они считают лучшими для зимовки в России и почему.
Согласно результатам исследования, лидером в рейтинге стал Сочи, который получил поддержку почти каждого второго опрошенного (45%). На втором месте расположился Краснодар, за который проголосовали 32% респондентов, а на третьем месте оказались города Кавминвод с результатом 25%.
Геленджик выбрали 24% респондентов, в то время как 20% россиян отдали предпочтение Москве. Ростов-на-Дону оказался на шестом месте с показателем 16%.
Добавим, что на последнем месте в этом списке находится Казань.
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