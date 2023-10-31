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Ростов-на-Дону не вошел в топ-5 комфортных для зимовки городов

Ростов-на-Дону не вошел в топ-5 комфортных для зимовки городов

31 октября 2023, 07:56
Фото: 1MI
Ростов-на-Дону не вошел в топ-5 комфортных для зимовки городов

Ростов-на-Дону попал в список комфортных городов для жизни зимой

Ростов-на-Дону включили в список городов, в которых комфортно проживать в зимнее время, сообщает сервис «Работа.ру».

Для составления списка провели опрос среди 3200 россиян, чтобы узнать, какие города они считают лучшими для зимовки в России и почему.

Согласно результатам исследования, лидером в рейтинге стал Сочи, который получил поддержку почти каждого второго опрошенного (45%). На втором месте расположился Краснодар, за который проголосовали 32% респондентов, а на третьем месте оказались города Кавминвод с результатом 25%.

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Геленджик выбрали 24% респондентов, в то время как 20% россиян отдали предпочтение Москве. Ростов-на-Дону оказался на шестом месте с показателем 16%.

Добавим, что на последнем месте в этом списке находится Казань.

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