Ростов-на-Дону не вошел в топ-5 комфортных для зимовки городов

Согласно результатам исследования, лидером в рейтинге стал Сочи, который получил поддержку почти каждого второго опрошенного (45%). На втором месте расположился Краснодар, за который проголосовали 32% респондентов, а на третьем месте оказались города Кавминвод с результатом 25%.