Ростовчанам рассказали, когда придет резкое похолодание

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
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Updated Сегодня, 05:23
Во вторник и среду средняя температура будет составлять около 18 градусов, ожидается облачная погода. Осадков в эти дни не будет.
В четверг, 2 ноября, столбики термометров покажут 17 градусов, в остальном погодные условия не поменяются. В среду температура резко упадет до 13 градусов и начнутся дожди, которые будут сохраняться до вечера.
В субботу в городе ожидается солнечная погода с температурой 15 градусов, а в воскресенье снова будет облачно. Воздух может прогреться до 18 градусов.
Ранее жителям Ростовской области назвали даты магнитных бурь в ноябре.