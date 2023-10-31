rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:21

Published Сегодня, 05:21

Modified Сегодня, 05:23

Updated Сегодня, 05:23

В Ростове-на-Дону резко похолодает с 3 ноября

Ростовчанам рассказали, когда придет резкое похолодание

31 октября 2023, 05:21
Фото: 1MI

В Ростове-на-Дону резко похолодает с 3 ноября

В Ростове-на-Дону с пятницы, 3 ноября, ожидается резкое похолодание до 13 градусов, сообщили в Гидрометцентре.

Во вторник и среду средняя температура будет составлять около 18 градусов, ожидается облачная погода. Осадков в эти дни не будет.

В четверг, 2 ноября, столбики термометров покажут 17 градусов, в остальном погодные условия не поменяются. В среду температура резко упадет до 13 градусов и начнутся дожди, которые будут сохраняться до вечера.

В Ростове из-за непогоды и сильного ветра рухнуло более 60 деревьев
Узнать подробнее

В субботу в городе ожидается солнечная погода с температурой 15 градусов, а в воскресенье снова будет облачно. Воздух может прогреться до 18 градусов.

Ранее жителям Ростовской области назвали даты магнитных бурь в ноябре.

Читайте также:
В Ростове из-за непогоды и сильного ветра рухнуло более 60 деревьевНа мосту Сиверса в Ростове из-за непогоды столкнулись четыре автоВ Ростове на Филимоновской, 147, из-за непогоды искрятся провода
#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Погода#Последние новости Ростова на сегодня#Осадки#Магнитные бури#Дожди#Гидрометцентр#Температура#Облачная погода#Похолодание#Солнечная погода
Подпишитесь
Власти рассказали, сколько бомбоубежищ подготовлено в Ростове
Сегодня, 07:58
Ростов-на-Дону не вошел в топ-5 комфортных для зимовки городов
Сегодня, 07:56
Парковку машин запретят на очередной улице в Ростове-на-Дону
Сегодня, 07:28
«Не веселиться и не улыбаться»: ростовчане высказались о попытке отменить Хеллоуин
Сегодня, 04:54
Ростовчане заявили о катастрофической нехватке троллейбусов
Сегодня, 05:52
Он не захочет уходить: куда сводить ребенка на осенних каникулах в Ростове-на-Дону
Сегодня, 07:14