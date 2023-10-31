Ростовчане заявили о катастрофической нехватке троллейбусов

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
Modified Сегодня, 05:57
Updated Сегодня, 05:57
По ее словам, водители не соблюдают расписание, хотя транспорт должен ходить каждые 10 минут. Она рассказала, что вышла с утра на остановку, но так и не смогла дождаться троллейбусов №2 и №98.
«В часы пик невозможно уехать и это не единственный случай. Стабильно на остановке остаются 5-20 человек, которые не помещаются в транспорт», — написала ростовчанка.
Она добавила, что транспорта катастрофически не хватает. Она попросила принять меры и исправить ситуацию.
Ранее стало известно, что более 1,7 миллиарда рублей потратят на закупку автобусов и электробусов в Ростове. Материал на эту тему читайте по ссылке.