rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:52

Published Сегодня, 05:52

Modified Сегодня, 05:57

Updated Сегодня, 05:57

Жители в Ростове-на-Дону пожаловались на нехватку троллейбусов

Ростовчане заявили о катастрофической нехватке троллейбусов

31 октября 2023, 05:52
Фото: 1MI

Жители в Ростове-на-Дону пожаловались на нехватку троллейбусов

В Ростове-на-Дону троллейбус №2 не выходит вовремя на маршрут, сообщила местная жительница в сервисе «Благоустройство города».

По ее словам, водители не соблюдают расписание, хотя транспорт должен ходить каждые 10 минут. Она рассказала, что вышла с утра на остановку, но так и не смогла дождаться троллейбусов №2 и №98.

«В часы пик невозможно уехать и это не единственный случай. Стабильно на остановке остаются 5-20 человек, которые не помещаются в транспорт», — написала ростовчанка.

В Ростове опровергли слухи об использовании беспилотных систем в автобусах
Узнать подробнее

Она добавила, что транспорта катастрофически не хватает. Она попросила принять меры и исправить ситуацию.

Ранее стало известно, что более 1,7 миллиарда рублей потратят на закупку автобусов и электробусов в Ростове. Материал на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
Более 1,7 млрд рублей потратят на закупку автобусов и электробусов в РостовеВ Ростове опровергли слухи об использовании беспилотных систем в автобусахУрбанист Зайцев рассказал, чем опасны в Ростове автобусы без сидений
#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Автобусы#Пассажиры#Транспорт#Расписание#Последние новости Ростова на сегодня#Маршрут#Остановка#Троллейбусы#Электробусы
Подпишитесь
Власти рассказали, сколько бомбоубежищ подготовлено в Ростове
Сегодня, 07:58
Ростов-на-Дону не вошел в топ-5 комфортных для зимовки городов
Сегодня, 07:56
Парковку машин запретят на очередной улице в Ростове-на-Дону
Сегодня, 07:28
«Не веселиться и не улыбаться»: ростовчане высказались о попытке отменить Хеллоуин
Сегодня, 04:54
Он не захочет уходить: куда сводить ребенка на осенних каникулах в Ростове-на-Дону
Сегодня, 07:14