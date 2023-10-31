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Published Сегодня, 09:49

Modified Сегодня, 10:39

Updated Сегодня, 10:39

Серьезные сбои в работе Telegram продолжаются в Ростовской области

Серьезные сбои в работе Telegram продолжаются в Ростовской области

31 октября 2023, 09:49
Фото: freepik.com/vecstock
Серьезные сбои в работе Telegram продолжаются в Ростовской области

В Ростовской области не смогли устранить сбои в работе Telegram 31 октября

Пользователи Telegram из Ростовской области продолжают испытывать проблемы при попытке воспользоваться мессенджером, сообщили они в RostovGazeta.

Сбои начались еще в понедельник, 30 октября, что некоторые пытались связать с массовыми беспорядками в Махачкале. Но это осталось догадками, так как официального подтверждения этого не было.

При этом проблема существует только на юге страны, где у некоторых мессенджер вообще не работает, а другие сталкиваются со сбоями. К примеру, не приходят сообщения от контактов. В других регионах Telegram работает «как часы».

В Госдуме назвали причины сбоя работы Telegram в Ростовской области
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К удивлению жителей Ростовской области, проблемы продолжились и во вторник. Поэтому воспользоваться мессенджером им сейчас затруднительно.

Ранее в Госдуме прокомментировали сбой работы Telegram в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Telegram#Последние новости Ростова на сегодня#Проблемы#Мессенджер
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