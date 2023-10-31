Серьезные сбои в работе Telegram продолжаются в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Сбои начались еще в понедельник, 30 октября, что некоторые пытались связать с массовыми беспорядками в Махачкале. Но это осталось догадками, так как официального подтверждения этого не было.
При этом проблема существует только на юге страны, где у некоторых мессенджер вообще не работает, а другие сталкиваются со сбоями. К примеру, не приходят сообщения от контактов. В других регионах Telegram работает «как часы».
К удивлению жителей Ростовской области, проблемы продолжились и во вторник. Поэтому воспользоваться мессенджером им сейчас затруднительно.
Ранее в Госдуме прокомментировали сбой работы Telegram в Ростовской области.