Стали известны подробности звуков взрыва, которые слышали жители Азова и Таганрога

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
Напомним, вечером 31 октября в Ростовской области появились сообщения о том, что как минимум в трех крупных городах, Ростове, Азове и Таганроге, слышали звуки взрывов. Местные жители стали публиковать фото и видео следов в небе, похожих на следы от работы систем ПВО, и рассказывали о «хлопках» и «взрывах», раздававшихся с промежутком в минуту около 17.10 мск.
Однако представитель губернатора Ростовской области Ирина Четвертакова опровергла эту популярную версию происхождения звука.
«ПВО не работало», — кратко ответила пресс-секретарь на запрос журналистов. Истинная причина возникновения звуков не раскрывалась.
Даже в этом случае мы напоминаем дончанам о необходимости не распространять фото и видео в открытых источниках, чтобы не помогать противнику находить точки размещения систем ПВО и ликвидировать их. Если же желание поделиться увиденным непреодолимо, жителям Ростовской области рекомендуется не оставлять в кадре объекты, которые позволят определить место, время съемки и расположение инверсионных следов, или же «замыливать» их.