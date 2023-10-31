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Published Сегодня, 14:45

Modified Сегодня, 14:47

Updated Сегодня, 14:47

Стали известны подробности звуков взрыва, которые слышали жители Азова и Таганрога

Стали известны подробности звуков взрыва, которые слышали жители Азова и Таганрога

31 октября 2023, 14:45
Фото: mil.ru/cc by 4.0
Стали известны подробности звуков взрыва, которые слышали жители Азова и Таганрога

Власти Ростовской области опровергли работу ПВО вечером 31 октября

В Ростовской области власти объявили, что в регионе не срабатывали системы ПВО вечером 31 октября, об этом сообщила пресс-секретарь губернатора региона Ирина Четвертакова.

Напомним, вечером 31 октября в Ростовской области появились сообщения о том, что как минимум в трех крупных городах, Ростове, Азове и Таганроге, слышали звуки взрывов. Местные жители стали публиковать фото и видео следов в небе, похожих на следы от работы систем ПВО, и рассказывали о «хлопках» и «взрывах», раздававшихся с промежутком в минуту около 17.10 мск.

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Однако представитель губернатора Ростовской области Ирина Четвертакова опровергла эту популярную версию происхождения звука.

«ПВО не работало», — кратко ответила пресс-секретарь на запрос журналистов. Истинная причина возникновения звуков не раскрывалась.

«ПВО не работало», — кратко ответила пресс-секретарь на запрос журналистов. «ПВО не работало», — кратко ответила пресс-секретарь на запрос журналистов.
«ПВО не работало», — кратко ответила пресс-секретарь на запрос журналистов.
Фото: ТГ Ростов Папа

Даже в этом случае мы напоминаем дончанам о необходимости не распространять фото и видео в открытых источниках, чтобы не помогать противнику находить точки размещения систем ПВО и ликвидировать их. Если же желание поделиться увиденным непреодолимо, жителям Ростовской области рекомендуется не оставлять в кадре объекты, которые позволят определить место, время съемки и расположение инверсионных следов, или же «замыливать» их.

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