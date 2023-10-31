Стали известны подробности звуков взрыва, которые слышали жители Азова и Таганрога

Даже в этом случае мы напоминаем дончанам о необходимости не распространять фото и видео в открытых источниках, чтобы не помогать противнику находить точки размещения систем ПВО и ликвидировать их. Если же желание поделиться увиденным непреодолимо, жителям Ростовской области рекомендуется не оставлять в кадре объекты, которые позволят определить место, время съемки и расположение инверсионных следов, или же «замыливать» их.