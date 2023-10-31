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Published Сегодня, 09:30

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Updated Сегодня, 09:32

Ставки по вкладу в МТС Банке возросли до 15%

Ставки по вкладу в МТС Банке возросли до 15%

31 октября 2023, 09:30
Фото: МТС Банк
Ставки по вкладу в МТС Банке возросли до 15%
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До 15% годовых можно получить по вкладу «МТС Вклад». Максимальную ставку могут получить новые клиенты при открытии вклада на срок 120 дней при условии капитализации процентов.

По «МТС вкладу» предусмотрена автоматическая пролонгация договора на условиях, действующих на момент пролонгации. Досрочное закрытие вклада происходит по ставке вклада «До востребования», действующей на момент досрочного расторжения договора.

Для пенсионеров и премиальных клиентов банка действует надбавка в размере 0,2 процентных пункта к базовой ставке на вклады, открытие на срок 767 дней без возможности пополнения и частичного снятия, с ежемесячным начислением процентов. Минимальная сумма вклада составляет 10 000 рублей.

Оформить «МТС Вклад» можно в любом офисе, на сайте или в мобильном приложении МТС Банка. Полная информация об условиях вклада доступна на сайте МТС Банка.

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