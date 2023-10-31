Ставки по вкладу в МТС Банке возросли до 15%

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
По «МТС вкладу» предусмотрена автоматическая пролонгация договора на условиях, действующих на момент пролонгации. Досрочное закрытие вклада происходит по ставке вклада «До востребования», действующей на момент досрочного расторжения договора.
Для пенсионеров и премиальных клиентов банка действует надбавка в размере 0,2 процентных пункта к базовой ставке на вклады, открытие на срок 767 дней без возможности пополнения и частичного снятия, с ежемесячным начислением процентов. Минимальная сумма вклада составляет 10 000 рублей.
Оформить «МТС Вклад» можно в любом офисе, на сайте или в мобильном приложении МТС Банка. Полная информация об условиях вклада доступна на сайте МТС Банка.