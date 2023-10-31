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Posted Сегодня, 09:50

Published Сегодня, 09:50

Modified Сегодня, 13:02

Updated Сегодня, 13:02

Telegram-каналы заявили розыске в Ростовской области террориста на Chevrolet Malibu

Telegram-каналы заявили о розыске в Ростовской области террориста на Chevrolet Malibu

31 октября 2023, 09:50
Фото: Midjourney
Telegram-каналы заявили розыске в Ростовской области террориста на Chevrolet Malibu

Telegram-каналы заявили розыске в Ростовской области террориста

В Ростовской области идет розыск мужчины, который может быть причастен к подготовке теракта, сообщает Telegram-канал Baza.

Канал пишет, что полицейским передали ориентировку на мужчину, который якобы может планировать теракты. Говорится, что он передвигается на автомобиле Chevrolet Malibu.

«В полиции организуют дополнительные наряды для розыска мужчины», — уточнил канал и добавил, что он может быть членом запрещенной в России группировки.

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Между тем, никакой официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее появилось видео задержания спонсировавшего террористов жителя Ростовской области. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

До этого суд в регионе оштрафовал мигранта за то, что тот не сообщил о стороннике террористов.

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