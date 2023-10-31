Telegram-каналы заявили о розыске в Ростовской области террориста на Chevrolet Malibu

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
Канал пишет, что полицейским передали ориентировку на мужчину, который якобы может планировать теракты. Говорится, что он передвигается на автомобиле Chevrolet Malibu.
«В полиции организуют дополнительные наряды для розыска мужчины», — уточнил канал и добавил, что он может быть членом запрещенной в России группировки.
Между тем, никакой официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее появилось видео задержания спонсировавшего террористов жителя Ростовской области. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.
До этого суд в регионе оштрафовал мигранта за то, что тот не сообщил о стороннике террористов.