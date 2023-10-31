«Telegram ожил!»: жителям Ростовской области восстановили доступ к мессенджеру

Posted Сегодня, 15:57
Published Сегодня, 15:57
Modified Сегодня, 15:59
Updated Сегодня, 15:59
Напомним, около двух суток назад жителей Ростовской области и других регионов юга России стали сообщать о сбоях в работе мессенджера Telegram. Проблемы возникли в работе мобильной версии, которая не позволяла пользователям свободно отправить сообщения или загрузить те, что пришли.
За это время от жителей Ростовской области, Краснодарского края и Северного Кавказа продолжали приходить жалобы на сбой, однако уже во вторник, 31 октября, стали появляться первые сообщения о возобновлении работы Telegram.
«Telegram ожил», «Надо же, и правда работает», «У меня пока не работают видео, но картинки грузит», — начали сообщать читатели и ростовчане в мессенджере около 18.40 мск.
Причины длительных перебоев в работе приложения и мобильной версии остались неизвестны.