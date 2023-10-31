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Published Сегодня, 15:57

Modified Сегодня, 15:59

Updated Сегодня, 15:59

«Telegram ожил!»: жителям Ростовской области восстановили доступ к мессенджеру

«Telegram ожил!»: жителям Ростовской области восстановили доступ к мессенджеру

31 октября 2023, 15:57
Фото: 1MI
«Telegram ожил!»: жителям Ростовской области восстановили доступ к мессенджеру

В Ростовской области сообщают о восстановлении работы Telegram

В Ростовской области устранили сбои в работе Telegram, об этом сообщили читатели RostovGazeta.

Напомним, около двух суток назад жителей Ростовской области и других регионов юга России стали сообщать о сбоях в работе мессенджера Telegram. Проблемы возникли в работе мобильной версии, которая не позволяла пользователям свободно отправить сообщения или загрузить те, что пришли.

Неполадки начали наблюдать после беспорядков в аэропорте Махачкалы, однако никаких сообщений о блокировках не поступало, а один из депутатов Госдумы заявил, что если в последнее время не было сигналов для блокировки — Роскомнадзор не мог приостановить работу мессенджера.

Каждая шестая жалоба на работу Telegram приходит из Ростовской области
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За это время от жителей Ростовской области, Краснодарского края и Северного Кавказа продолжали приходить жалобы на сбой, однако уже во вторник, 31 октября, стали появляться первые сообщения о возобновлении работы Telegram.

«Telegram ожил», «Надо же, и правда работает», «У меня пока не работают видео, но картинки грузит», — начали сообщать читатели и ростовчане в мессенджере около 18.40 мск.

Причины длительных перебоев в работе приложения и мобильной версии остались неизвестны.

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