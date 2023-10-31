«Telegram ожил!»: жителям Ростовской области восстановили доступ к мессенджеру

Неполадки начали наблюдать после беспорядков в аэропорте Махачкалы, однако никаких сообщений о блокировках не поступало, а один из депутатов Госдумы заявил, что если в последнее время не было сигналов для блокировки — Роскомнадзор не мог приостановить работу мессенджера.