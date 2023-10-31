Терапевт: Людям с узким ушным проходом в чистке ушей нужна помощь врача

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Как пишет NEWS.ru, по словам эксперта, люди с повышенным образованием серы или узким ушным проходом нуждаются в помощи специалиста при чистке ушей.
Врач рассказала, что серные пробки снижают слух и могут вызвать пролежень, если будут длительное время находится в ухе. Пробки необходимо удалить как можно быстрее, но делать это самостоятельно не стоит ни в коем случае. Без помощи специалиста в таких ситуациях добиться положительного эффекта сложно, но при этом высок шанс проталкивания пробки вглубь к перепонке.
Эксперт посоветовала таким людям обращаться к отоларингологам и объяснила, что специалист сможет безопасно промыть ушной проход и убрать из него серу с помощью микроинструмента. Кроме этого, эксперт сможет дать рекомендации по использованию капель в профилактических целях.