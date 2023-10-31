Три малолетних внука сожгли квартиру бабушки в Ростове

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
Во вторник, 31 октября, в Азове на улице Победы, 14 в многоквартирном доме произошел пожар. Огонь вспыхнул в квартире на первом этаже, где находилась бабушка со своими четырьмя внуками.
Сигнал о пожаре поступил в 10.15 мск, примерно в то время 77-летняя жительница Азова и ее старший 20-летний внук находились на кухне, пока малыши, две четырехлетние девочки и двухгодовалый мальчик, играли с зажигалкой и спровоцировали пожар. Огонь быстро охватил девять квадратных метров площади.
«По счастливому совпадению мимо проезжал расчет спасателей Азовского поисково-спасательного подразделения, которые увидели дым и вызвали пожарных», — сказано в сообщении.
Старший внук и пожарные вывели бабушку и детей из горящей квартиры. Пожар полностью ликвидировали к 10.40 мск, к работам привлекли пять единиц спецтехники и 13 спасателей. Однако и бабушка, и маленькие внуки надышались дымом, их пришлось госпитализировать в ЦРБ Азова.
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