Три малолетних внука сожгли квартиру бабушки в Ростове

Бабушку и трех малолетних внуков госпитализировали после пожара в Азове

В Азове после пожара в жилом доме в ЦРБ оказались 77-летняя бабушка и трое ее внуков в возрасте от двух до четырех лет, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.