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Published Сегодня, 11:50

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Updated Сегодня, 11:55

Уникальную музыку Ростова-на-Дону создали в рамках спецпроекта

Уникальную музыку Ростова-на-Дону создали в рамках спецпроекта

31 октября 2023, 11:50
Фото: нейросеть Шедеврум
Уникальную музыку Ростова-на-Дону создали в рамках спецпроекта
Ростов-на-Дону стал участником просветительского проекта «Слушай города», сообщили организаторы.

Этот проект запустили группа ВЭБ.РФи партнеры 31 октября, когда празднуют Всемирный день городов. Получилось создать уникальную музыку городов на основе «Индекса качества жизни ВЭБ.РФ» при помощи технологий Сколтеха.

Всего в проект включили 23 участников, в том числе 16 городов-миллионников. Также в плейлист попали Сочи, Оренбург, Грозный, Калининград, Хабаровск, Магадан, Владивосток.

Чтобы послушать музыку городов, необходимо зайти на сайт Слушайгорода.рф, где помимо композиций, опубликованы интересные факты, собранные Музеем музыки и порталом Russia.Travel. Последний является частью нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Для создания музыки учитывали сразу 11 параметров индекса качества жизни, в том числе образование и здравоохранение. Их переводили в числовые значения, а после подбирали под каждый город классические композиции (Например, здесь родился композитор или в этом городе была написана песня).

А далее при помощи нейросетей создавали музыку, связывая все полученные данные. В результате получились композиции, которые отражают музыкальное наследие и развитие городов.

Что касается партнеров проекта, то ВЭБ.РФ занимается финансированием проектов, которые помогают улучшить жизни семей. Это новые предприятия, школы и общественный транспорт. Узнать больше можно на сайте Города.рф.

Фото: нейросеть Шедеврум

Российский национальный музей музыки открыли в 1912 году и он является одним из самых крупных в мире. В коллекцию вошли около миллиона экспонатов, в том числе авторские рукописи, редкие издания.

Сколтех является негосударственным университетом, занимающимся подготовкой нового поколения лидеров науки и бизнеса.

А узнать о популярных туристических местах и форматах отдыха можно через национальный туристический портал Russia.Travel. Здесь можно ознакомиться с идеями поездок и подобрать для себя маршрут.

Для зимних путешествий по стране портал подготовил более 60 вариантов для отдыха и досуга.

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