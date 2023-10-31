Уникальную музыку Ростова-на-Дону создали в рамках спецпроекта

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Этот проект запустили группа ВЭБ.РФи партнеры 31 октября, когда празднуют Всемирный день городов. Получилось создать уникальную музыку городов на основе «Индекса качества жизни ВЭБ.РФ» при помощи технологий Сколтеха.
Всего в проект включили 23 участников, в том числе 16 городов-миллионников. Также в плейлист попали Сочи, Оренбург, Грозный, Калининград, Хабаровск, Магадан, Владивосток.
Чтобы послушать музыку городов, необходимо зайти на сайт Слушайгорода.рф, где помимо композиций, опубликованы интересные факты, собранные Музеем музыки и порталом Russia.Travel. Последний является частью нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
Для создания музыки учитывали сразу 11 параметров индекса качества жизни, в том числе образование и здравоохранение. Их переводили в числовые значения, а после подбирали под каждый город классические композиции (Например, здесь родился композитор или в этом городе была написана песня).
А далее при помощи нейросетей создавали музыку, связывая все полученные данные. В результате получились композиции, которые отражают музыкальное наследие и развитие городов.
Что касается партнеров проекта, то ВЭБ.РФ занимается финансированием проектов, которые помогают улучшить жизни семей. Это новые предприятия, школы и общественный транспорт. Узнать больше можно на сайте Города.рф.
Российский национальный музей музыки открыли в 1912 году и он является одним из самых крупных в мире. В коллекцию вошли около миллиона экспонатов, в том числе авторские рукописи, редкие издания.
Сколтех является негосударственным университетом, занимающимся подготовкой нового поколения лидеров науки и бизнеса.
А узнать о популярных туристических местах и форматах отдыха можно через национальный туристический портал Russia.Travel. Здесь можно ознакомиться с идеями поездок и подобрать для себя маршрут.
Для зимних путешествий по стране портал подготовил более 60 вариантов для отдыха и досуга.