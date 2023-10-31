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«Урожай» присоединят к системе теплоснабжения в Курске за 4,5 млн рублей

«Урожай» присоединят к системе теплоснабжения в Курске за 4,5 млн рублей

31 октября 2023, 06:52
Фото: 1MI
Филиал АО «Квадра» — «Курская генерация» ведет работы по техническому подключению к центральной системе теплоснабжения спорткомплекса ОБУ СШОР «Урожай». Общая стоимость работ составит порядка 4,5 млн рублей.

Управляющий директор Курского филиала «Квадры» Данил Дунин пояснил, что к спорткомплексу будет проложено 104 м трубопроводов в износостойкой изоляции. Кроме того, на участке будут смонтированы запорная арматура, неподвижные опоры и компенсаторы, пишет kurskcity.ru.

Все мероприятия, связанные с подключением, планируется завершить в ноябре. В это же время планируется завершить техническое присоединение бассейна Курского государственного университета, которое было начато в середине октября. Общая стоимость этих работ оценивается в 5,2 млн рублей.

В 2023 году «Квадра» отремонтировала и построила свыше 22,8 км теплосетей. С учетом текущих ремонтов и реконструкций генерирующего оборудования станций объем инвестиций филиала в подготовку объектов теплосетевого комплекса города к отопительному сезону достиг 1,6 млрд рублей.

Добавим, что в состав Курского филиала АО «Квадра» входят Курская ТЭЦ-1, Курская ТЭЦ-4, ТЭЦ Северо-Западного района г. Курска, комплекс теплоснабжения, 4 городские котельные.

В настоящее время акционерное общество «Квадра — Генерирующая компания» является частью дивизиона госкорпорации «Росатом» — АО «Русатом Инфраструктурные решения». Уставный капитал акционерного общества — 19,8 млрд рублей. Компания представлена в десяти областях ЦФО — Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской. Помимо 19 электростанций, в состав АО «Квадра» входят 287 котельных. Общая протяженность тепловых сетей — 5,75 тысячи км. Мощность поставляемого электричества компании — 2,87 ГВт, а тепловая — 14,12 тысячи Гкал/ч.

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