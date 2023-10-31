В программе Конгресса молодых ученых 2023 года ожидается свыше 70 мероприятий

«Вызовы, которые стоят сейчас перед Россией, диктуют необходимость поиска внутренних ресурсов для решения ключевых задач развития общества и страны», — подчеркнул советник президента РФ Антон Кобяков. В связи с этим он высказал мысль о важности обучения собственных кадров, наращивания внутреннего потенциала молодых специалистов и ученых. Научные исследования и разработки, с его точки зрения, обеспечивают ресурс для решений, которые будут способствовать достижению первоочередных задач экономического благополучия и безопасности государства. По словам Кобякова, нельзя сказать, что научное сообщество России находится в вакууме, поскольку сама по себе наука уже представляет собой метод коммуникации, позволяющий создать максимально эффективную кооперацию в базовых сферах: производственной, технологической, образовательной. Конгресс молодых ученых, убежден советник президента, является площадкой целевого назначения, где, как на космодроме, можно наблюдать за развитием новых идей и инициатив, которые важны для жизни страны.