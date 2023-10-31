В программе Конгресса молодых ученых 2023 года ожидается свыше 70 мероприятий

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
Деловая программа конгресса объединила более 70 мероприятий, разделенных на пять тематических блоков: «Большие вызовы — возможности для развития», «Возможности Десятилетия науки и технологий в России», «Пространство страны — пространство возможностей», «Пространство международного научно-технического сотрудничества», «Инструменты развития». Эти блоки дополняет научно-образовательный трек «Возможности для роста: лекции с выдающимися учеными и представителями бизнеса». Об этом пишет vostokmedia.com. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте мероприятия: конгресс.наука.рф.
«Вызовы, которые стоят сейчас перед Россией, диктуют необходимость поиска внутренних ресурсов для решения ключевых задач развития общества и страны», — подчеркнул советник президента РФ Антон Кобяков. В связи с этим он высказал мысль о важности обучения собственных кадров, наращивания внутреннего потенциала молодых специалистов и ученых. Научные исследования и разработки, с его точки зрения, обеспечивают ресурс для решений, которые будут способствовать достижению первоочередных задач экономического благополучия и безопасности государства. По словам Кобякова, нельзя сказать, что научное сообщество России находится в вакууме, поскольку сама по себе наука уже представляет собой метод коммуникации, позволяющий создать максимально эффективную кооперацию в базовых сферах: производственной, технологической, образовательной. Конгресс молодых ученых, убежден советник президента, является площадкой целевого назначения, где, как на космодроме, можно наблюдать за развитием новых идей и инициатив, которые важны для жизни страны.
Предполагается, что Конгресс молодых ученых станет ключевым событием Десятилетия науки и технологий в России, объявленного президентом в 2022 году. В нем ожидается участие представителей ведущих научных школ из разных регионов РФ, научных и образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, выдающихся лидеров отечественной науки, а главное — молодых ученых, победителей конкурсов грантов, студентов и школьников из России и других стран.
В качестве организаторов Конгресса молодых ученых выступают Фонд Росконгресс, Министерство науки и высшего образования РФ и координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию. Медиахолдинг 1MI уже второй год подряд осуществляет функции информационного партнера конгресса.