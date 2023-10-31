В Ростове-на-Дону не могут найти более 1 тысячи водителей автобусов

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
Нехватка водителей сейчас составляет 52,4%. Говорится, что для привлечения кадров набирают сотрудников с категорией прав «Д», а также готовы предоставить им служебное жилье.
«Хуже всего ситуация обстоит в МУП „Ростовская транспортная компания“, „АТП № 5“ и „Южная транспортная компания“, — сказано в сообщении. Также стало известно, что водителей пытаются завлечь бесплатным обучением.
Добавим, что проблема нехватки водителей общественного транспорта существует довольно давно. Однако решить ее пока не получается, поэтому часто от горожан появляются жалобы на отсутствие автобусов на линии.
Ранее в Ростове опровергли слухи об использовании беспилотных систем в автобусах. Материал на эту тему читайте по ссылке.