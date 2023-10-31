rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:27

Published Сегодня, 14:27

Modified Сегодня, 14:29

Updated Сегодня, 14:29

В Ростове-на-Дону не могут найти более 1 тыс водителей автобусов

В Ростове-на-Дону не могут найти более 1 тысячи водителей автобусов

31 октября 2023, 14:27
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону не могут найти более 1 тыс водителей автобусов

Дефицит водителей автобусов в Ростове достиг 52%

В Ростове-на-Дону для полноценной работы общественного транспорта нужны еще 1133 водителя, говорится в Telegram-канале одной из политических партий.

Нехватка водителей сейчас составляет 52,4%. Говорится, что для привлечения кадров набирают сотрудников с категорией прав «Д», а также готовы предоставить им служебное жилье.

«Хуже всего ситуация обстоит в МУП „Ростовская транспортная компания“, „АТП № 5“ и „Южная транспортная компания“, — сказано в сообщении. Также стало известно, что водителей пытаются завлечь бесплатным обучением.

Топ-5 правил ПДД, которые водители Ростовской области нарушают чаще всего
Узнать подробнее

Добавим, что проблема нехватки водителей общественного транспорта существует довольно давно. Однако решить ее пока не получается, поэтому часто от горожан появляются жалобы на отсутствие автобусов на линии.

Ранее в Ростове опровергли слухи об использовании беспилотных систем в автобусах. Материал на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
Дефицит водителей автобусов достиг 49% в Ростове-на-ДонуВ Ростове простаивает общественный транспорт: дефицит водителей составил 47%Холодящие кровь новости Ростова о дефиците водителей и сносе жилых домов
#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Автобусы#Общественный транспорт#Последние новости Ростова на сегодня#Водители#Кадры
Подпишитесь
В Ростовской области тонет СИЗО и проверяют подземные убежища
Сегодня, 15:49
«Вот это шарахнуло»: в Азове и Таганроге горожан испугал громкий взрыв в небе
Сегодня, 14:26
Зоолог объяснил, как зараженная чумой щука могла оказаться в Дону
Сегодня, 13:36
Нутрициолог предупредила ростовчан о глистах после употребления раков с пивом
Сегодня, 14:07
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» фуры превратили в блин машину «Почты России»
Сегодня, 13:37
Краевед Багдыков рассказал, как композитор Михаил Гнесин жил и творил в Ростове
Сегодня, 12:18